梅媽遭律政司入稟申請破產終獲撤回　梅啟明︰好過中六合彩

已故天后梅艷芳，2003年病逝前留下龐大遺產。因為擔心媽媽覃美金亂花錢將遺產散盡老無所依，所以她臨終前將當時估值3,000萬至3,500萬的資產特別設立信託管理。根據其遺囑，梅媽每月可得7萬元作為生活費，並安排司機和傭人照顧。

梅啟明離開法院接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

現年100歲的梅媽，在梅艷芳離世後，因不滿足於信託分配的金額，多年來屢次上訴法庭，要求裁定梅艷芳生前所訂遺囑無效，希望由她全數繼承梅艷芳遺產。官司糾纏數年後，最終獲終審法院於2011年裁定梅媽敗訴，但梅媽的生活費額度獲得上調至每月25萬元。不過有消息指梅媽遭律政司司長入稟高等法院申請破產，案件今日（17/12）於高院開庭處理。

梅啟明表示希望母親身體健康。（陳順禎 攝）

聆案官庭上指，案件的被告人與債權人及破產管理署長三方面同意之下，將案件撤回。梅啟明在旁庭席上問聆訊官：「咁係咪取消咗？」聆訊官表示：「撤回咗。」

梅啟明離開法院接受《香港01》訪問時表示：「其實聽到有咁嘅結果，我係好開心，係好過中六合彩。始終阿媽都過百歲，而且又有心臟病，而家撤銷咗，阿媽聽到都開心啲啦。雖然今日見唔到佢，但我都會繼續去搵佢，多謝你哋嘅關心，亦希望阿媽身體健康。（記︰見唔到梅媽有冇失望？）又冇失望過嘅，因為遲早都會見，始終紙包唔住火嘅。」