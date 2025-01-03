炎明熹由「TVB小天后」淪「失寵棄將」　一文睇清被消失時間線

無綫（TVB）人氣歌手炎明熹（Gigi）近月不時傳出因合約問題與公司鬧翻，絕跡幕前半年，今年台慶「被消失」。到底炎明熹為何由獨領風騷、萬千寵愛在一身的愛將，淪為失寵棄將？以下一文為大家睇清時間線。

傳炎明熹將離巢無綫。(ig圖片)

姑丈鼓勵下開啟音樂路

炎明熹，原名為王佳恩，後改名王爖熹，出生於2005年4月9日香港。炎明熹父母均為內地人，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹。炎明熹在油塘長大，由姑媽姑丈湊大，與父母分隔兩地。炎明熹畢業於觀塘區的交聖公會基樂小學及油塘聖安當女書院。炎明熹自小展現了對音樂濃厚興趣，她曾受訪指12歲前從未諗過做「歌手」，直至看完《中國好聲音》這節目，喜歡了那些歌，才開始喜歡上唱歌。姑丈發現炎明熹有音樂天分，建議炎明熹去學唱歌。

炎明熹童年。（IG：@yiminghay）

參加《聲夢傳奇》一鳴驚人

此後炎明熹在12、13歲時已是港九新界唱歌比賽的熱衷參賽者，更是得獎常客，曾於《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」，又於《Singing Fighter中學大專歌唱比賽》中學組團體獲得冠軍，以及《觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES》奪得季軍。2020年，TVB為了吸納新秀，舉辦第一屆《聲夢傳奇》，當年只得15歲的炎明熹看了廣告立即報名。

炎明熹在《聲夢傳奇 第一次召集》中演唱《守望麥田》。（TVB截圖）

炎明熹在《聲夢傳奇》中演唱《愛情陷阱》。（TVB截圖）

曾志偉大讚似梅艷芳

炎明熹一出場已跑贏其參賽者，參賽期間翻唱多首經典歌曲YouTube都衝破百萬點擊，不負眾望在第一季《聲夢》奪冠，她在節目總決賽奪得「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍「傳奇新星」，成為三料冠軍，一炮而紅，總經理曾志偉更給予炎明熹極高評價，兩度大讚炎明熹似足梅艷芳，「Gigi似足以前梅艷芳，表現淡定又吸收力強，最重要係識得感恩。」炎明熹奪冠後，曾志偉說：「阿梅第一屆《新秀》都係攞晒所有獎。」

炎明熹參加《聲夢傳奇》奪冠。（資料圖片）

炎明熹是三料冠軍。（資料圖片）

曾志偉力讚炎明熹。（影片截圖）

曾志偉兩次大讚炎明熹似梅艷芳。（梁碧玲攝）

深受TVB力捧 拍住曾志偉做直播

炎明熹入行後機會不斷，一出道已安排開劇拍《青春本我》，之後又亮相《愛·回家之開心速遞》及《逆天奇案2》。炎明熹憑《青春本我》「何芊芊」一角入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」，又首度入圍「飛躍進步女藝員」最後五強。曾志偉亦帶住炎明熹做最重視的直播事業，拍住做節目，可謂照顧有加。

《青春本我》由炎明熹、姚焯菲和鍾柔美等人主演。（劇照）

曾志偉帶炎明熹做直播。（直播截圖）

曾志偉帶炎明熹做直播。（直播截圖）

連續三年台慶有重頭表演

炎明熹出道後三年均被欽點在《萬千星輝賀台慶》重頭表演，第一年獲得與李克勤合唱機會， 並Solo出場盡顯得寵地位。2022年，炎明熹孖住阮兆祥出場獻唱表演。2023年，炎明熹再次獨領風騷，企正C位中心Solo獻唱，明顯備受器重。

炎明熹一出道已能與李克勤合作。（TVB圖片）

炎明熹同阮兆祥在台慶合唱《心淡》。（TVB截圖）

台慶企C位！（TVB截圖）

出歌拍劇機會不斷

炎明熹9月剛出道已推出首支派台歌曲《真話的清高》，《真話的清高》在勁歌金榜、中文歌曲龍虎榜及新城勁爆流行榜登上冠軍。炎明熹出道短短三年已推出多首單曲，並獲安排唱多個重頭劇劇集歌，包括為台慶劇《新聞女王》主唱片尾曲《Crystal Clear》、演唱《逆天奇案2》片尾曲《錯過。再實現》、《法言人》片尾曲《戀愛這命題》，並憑《Crystal Clear》於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「最佳電視歌曲」，及獲頒「最具潛質新人獎」。炎明熹又為TVB「香港回歸25週年特別獻禮」電視劇集《回歸》獻唱主題曲《一水兩方》。2023年，TVB又為炎明熹開足3場演唱會，翌年再加場。

炎明熹9月剛出道推出首支派台歌曲《真話的清高》。（YouTube《真話的清高》影片截圖）

進攻內地《聲生不息》與林子祥葉蒨文同場爆紅

2022年，炎明熹獲安排進攻內地歌唱節目《聲生不息》贏得超高人氣，與葉蒨文、林子祥、李克勤等一線歌手合作；之後又亮相廣東廣播電視台大灣區衛視春晚及2023年央視春晚。短短三年已颷升至「樂壇小天后」地位。炎明熹也是頒獎禮常客，曾奪得《新城勁爆頒獎禮2021》「勁爆新人」、「叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎」、「香港金曲女新人金獎」、「專業推介．叱吒十大 第十位」等。去年7月放榜，炎明熹透過《學校推薦直接取錄計劃》獲香港理工大學取錄入讀時裝設計，廣獲媒體報道。2022年有報道指炎明熹接演《聲生不息》令她在短短4個月已穩袋7位數字酬金；去年尾又傳出短短暑假的時間炎明熹已賺近500萬，吸金力強勁。

炎明熹常攞獎。（鄺鈺瑩攝）

炎明熹在內地節目《聲生不息》表演亮眼。（微博圖片）

炎明熹進攻內地歌唱節目《聲生不息》贏得超高人氣，與葉蒨文、林子祥、李克勤等一線歌手合作。（TVB截圖）

2023年月12月

正當星途一片大好之際，炎明熹去年12月被發現其IG帳戶上的工作聯絡方式，未有顯示經理人的聯絡，亦沒有無綫或唱片公司等字眼，只餘下其個人電郵地址，隨即惹來離巢疑雲，不過其經理人接受傳媒查詢時，否認炎明熹離巢，指她仍是TVB受薪藝人，而藝人更新聯絡方式屬平常事。

炎明熹去年12月被發現其IG帳戶上的工作聯絡方式，未有顯示經理人的聯絡，亦沒有無綫或唱片公司等字眼。（IG圖片）

2024年6月

醞釀半年後，再驚爆消息！炎明熹不獲安排出席23日舉行的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》。炎明熹在頒獎禮上奪得「優秀流行歌手大獎」，司儀在台上稱她因事未能出席，稍後會補頒獎項給她。有傳媒向TVB查詢炎明熹傳離巢的消息，TVB否認並稱「傳聞非事實」。而炎明熹經理人亦指炎明熹會繼續努力面對工作及學業，隨遇而安。網民又發現TVB沒派員採訪她的公開活動，又被飛出馬場活動。

炎明熹曝光率大減。 （IG：@yiminghay）

炎明熹。（IG圖片）

炎明熹離巢風波後首次現身活動時，再被問到會否和TVB續約，她說現時仍在傾洽中，工作由公司安排，望大家多多支持。當時又有傳出炎明熹獲內地公司天價斟過檔；而樂易玲出席活動時突然提出「忘本論」，疑似隔空訓話炎明熹。當時吳家樂在網台節目回應了樂易玲的一番話，力撐炎明熹冇違反合約精神，相信是TVB開出的條件不夠優厚，又謂：「我哋唔係同你共度時艱咩？」而After Class開騷亦獨缺炎明熹。

樂易玲原本想勉勵鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy），結果引發「忘本論」風波。

2024年7月

炎明熹18日現身機場出席活動，她再回應雪藏風波，接受《香港01》訪問時表示：「其實我冇唔開心，而且呢幾日心情都穩定，反而我唔開心嘅地方就係唱歌，如果有啲位表現唔好我係會唔開心。（傾妥續約未？）合約呢方面就比較私人，明白會有唔同嘅結果，因為呢個世界都未到末日嗰一日，我都唔知道個結果會係點，不過而家大家仲傾緊。」

炎明熹被雪藏半年。(ig圖片)

2024年8月

今年8月有網民發現炎明熹已被TVB在藝人名單中除名。有網民發現於TVB的官方藝人名單中輸入炎明熹名字去搜尋，已經搜不到炎明熹的名字，其後再將炎明熹的藝人資料重新上架。據知情人士透露炎明熹明年才正式滿約，如果她不與TVB續約，有機會被雪多一年或以上。不過亦有傳已有多家香港唱片公司放聲氣向她招手，包括旗下有張學友、陳奕迅的環球唱片，以及跟鄧紫棋（G.E.M.）以及台灣天后蔡依林合作的SONY MUSIC。

TVB官網藝人名單中一度搜不到炎明熹。(網上圖片)

2024年9月

炎明熹為品牌拍攝宣傳片，卻由鍾柔美頂替炎明熹出席品牌活動，鍾柔美受訪表示由公司安排，不擔心影響與炎明熹的友誼。

三小花力撐炎明熹。（陳順禎攝）

2024年10月

炎明熹被網民驚見在劇集《黑色月光》出現，戲中楊茜堯、楊卓娜及黃翠如三姊妹唱K揀歌時，卡拉OK螢幕正播放炎明熹的MV，令網民大感驚喜，不過有網友笑言未知炎明熹是否只限於內地平台現身，到TVB播出劇集時，相關片段可能遭「無情一剪」。

炎明熹驚喜現身《黑色月光》。(網上圖片)

2024年11月

TVB於11月19日舉行《萬千星輝賀台慶2024》，去年有三個表演的炎明熹同樣「被消失」，由《聲夢1》季軍鍾柔美（Yumi）頂上企C位。台慶結束後，有傳媒向曾志偉問到有關炎明熹合約一事：「炎明熹嗰份合約仲有冇得傾？」曾志偉口窒窒說：「有冇得傾呀……係囉……」TVB的公關出面代答道：「問返今日台慶活動嘅嘢！」

曾志偉被問到炎明熹的合約問題口窒窒回應。（影片截圖）

炎明熹於26日在社交平台上載多張去行山的新相，並配文表示疑似「求救訊息」：「好想躺平，我哭死，救救我救救我救救我救救我。如果大家要這樣的話，請小心！」

炎明熹在社交平台晒出多張行山的新相，並發文疑似向網民求救。（微博）

2024年12月

正當前路茫茫未見曙光的她，有網民發現炎明熹與姑丈現身機場離境大堂的登機櫃位，該網民上載了炎明熹的背影照，表示：「準備跟炎明熹坐同一班機，怎麼辦？高的那個（是炎明熹）。」有網民認出同行女子是炎明熹的助手，更估計炎明熹疑飛往湖南，未知是否為《聲生不息港樂季2》（現名為《聲生不息大灣區季》）錄影。

有網民發現炎明熹與姑丈現身機場離境大堂的登機櫃位。（網上圖片）

12月15日，炎明熹傳出「解凍」，出席了她主演的音樂特輯《戀上西沙》的宣傳活動，她身穿粉藍西裝外套、黑色牛仔褲，頭戴Cap帽，疑似未獲安排「妝頭」。當日TVB公關在傳媒到場後才宣布「炎明熹趕時間未必做到訪問」。記者會結束後，大會安排炎明熹影相，問炎明熹今天下心情如何，她表示：「今日同大家一齊喺度，係好溫暖嘅感覺。」說完工作人員立即將炎明熹拉走。然而炎明熹聽到有媒體問：「會唔會再出嚟？」她即時轉身，信心爆棚表示：「一定會！」炎明熹再與粉絲大合照，問她有否說話要同大家講，她說：「我好掛住大家。」完成大合照後，炎明熹再到台上與客戶溝通及大合照，之後火速被工作人員安排離場。

12月18日TVB為炎明熹分享靚人靚景劇照，似乎關係緩和。吳家樂則指此為「假解凍」，他認為：「因為呢單嘢係拍落咗，同埋因為佢係一個地產商廣告，已經畀咗錢、簽咗、拍咗，簡單講句一定要出。你話雪唔雪藏呢，佢根本連訪問冇時間就走。」

雪足半年，炎明熹12月15日出席公開活動。（葉志明攝）

炎明熹於12月15日出席活動，與粉絲大合照。她身穿粉藍西裝外套、黑色牛仔褲，頭戴cap 帽，疑似未獲安排「妝頭」。（葉志明攝）

TVB在傳媒到場後才宣布「炎明熹趕時間未必做到訪問」。記者會結束後，炎明熹又火速獲工作人員安排離場。（葉志明攝）

Gigi炎明熹將自彈自唱獻sing。