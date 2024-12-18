黎姿為爸爸慶祝87歲生日晒全家福　3女兒送卡畫公公肖像極神似

53歲的黎姿（現名馬黎珈而）是圈中出名的孝順女，近日她為爸爸慶祝87歲生日，在社交平台貼出全家福，老公馬廷強疑與三女兒一齊企後排，齊齊被遮樣。黎姿寫道：「很開心今年帶了爸爸一齊享受各種不同美食，人大了，我更加珍惜和家人相聚的時光，總是溫暖又甜蜜的，相信陪伴便是家人最珍貴的禮物！祝爸爸生日快樂！在新一年身體健健康康，天天開心，幸福滿滿！#生日快樂#打開快樂的100種方法#記錄吧就現在 #幸福感」。

黎姿一向好孝順。（IG@gigilai_official）

經常陪住父母同弟弟。（IG@gigilai_official）

一家八口齊齊整整好幸福。（IG@gigilai_official）

相中見黎姿蹺實爸爸的手，與爸爸和弟弟一齊坐前排，而媽媽就和三個女兒及其他親友企後面，黎姿一向好保護三個女，雖然用星星遮樣，不過三個女兒成長速度驚人，14歲長女生得好高大，而11歲的雙胞胎亦跟婆婆差不多高。戴上粉紅色領呔的黎爸爸精神飽滿，拿着孫女親手畫的生日賀卡，畫上公公的肖像，臉頰泛紅雙手舉勝利V字，還用中文字寫上：「生日快樂公公！」相當可愛。

網民在帖上紛紛留言，為黎爸爸送上生日祝福，「祝願Uncle福壽康寧、幸福快樂，繼續吃很多很多的美食」、」「黎爸爸，生日快樂，健康平安」、「祝你偉大的爸爸生日快樂。另有不少人讚黎姿孝順，「真是爸爸的好女兒」、「強大的女人，父母家人的成全讓您越來越優秀」、「人美心更美，不折不扣的美人，祝福黎家爸媽幸福健康長壽，全家愉快美滿」、「你好偉大，為了一家人，放棄了你一生生命！」

黎爸爸87歲生日。（IG@gigilai_official）

黎姿分享全家福，老公馬廷強（藍衫）疑與三女兒企後排，齊齊被遮樣。（IG@gigilai_official）

壽桃！（IG@gigilai_official）

士多啤梨蛋糕。（IG@gigilai_official）

出身演藝世家的黎姿，爺爺是香港電影之父黎民偉，嫲嫲是香港第一代電影明星林楚楚，姑媽黎萱亦是著名甘草演員，黎姿原本衣食無憂，但自爺爺嫲嫲去世後家道中落，一家人由大屋搬細屋，全家只靠黎姿媽媽一人開小貨車送貨養家，加上爸爸小時候曾患腦膜炎，導致聽力不好，有時還要住院。而黎姿為了減輕經濟負擔，中三未畢業就出道拍戲，同媽媽一起擔起養家的責任，相當孝順。黎姿努力工作，供弟弟黎嬰讀醫科，豈料2007年黎嬰遇上嚴重車禍，黎姿完成電視劇《珠光寶氣》後，於2008年10月宣布息影，並接手弟弟的醫學美容生意。同年，與富商馬廷強結婚，二人育有3個女兒，生活美滿。

黎姿於2004年憑《金枝慾孽》的「侯佳‧玉瑩」奪得視后。（劇照）

黎姿在2008年與商人馬廷強結婚，並育有三女。（IG@gigilai_official）

一齊欣賞煙火 ！（IG/@gigilai_official）

用愛心遮擋疑似富商老公！（IG/@gigilai_official）