鄭嘉穎早知表弟王賢誌申請破產 被問借錢給對方用星爺對白回應

鄭嘉穎今日（19日）出席保良局「成長『良』伴」聖誕樹祝福活動，他接受訪問表示：「今日主要同啲小朋友亮燈儀式，影吓聖誕樹，今年我會做保良局嘅助養兒童大使，呼籲大家去助養兒童。」他繼續指小朋友很需要陪伴和支持，以及分享自己一直有助養兒童。

鄭嘉穎今日（19日）出席保良局「成長『良』伴」聖誕樹祝福活動。（葉志明攝）

提到老婆陳凱琳較早前接受訪問分享要以身作則，盡量減少說英語讓兒子學習廣東話，他表示：「我個大仔就鍾意睇周星馳，但我發覺咗出現咗少少問題，俾啲五歲嘅睇講嘅詞語，我就嚇咗一下。因為大仔鍾意睇《食神》，佢突然間講「你碌廢柴」，咁佢當然唔明白乜嘢叫做一碌廢柴？」他笑言大仔未夠膽親口對他說這一番話，並表示：「所以我就驚係咪繼續咁早俾佢睇呢樣嘢，廣東話我就唔驚嘅，但係太快俾佢學識，呢個字就唔好用住啦！等第日大啲嘅時候佢都會用。」

鄭嘉穎開腔回應表弟王賢誌破產一事。（葉志明攝）

被問到表弟王賢誌（Vinci）上周五(13日)透過律師自行入稟高等法院呈請破產一事，他表示：「我當然知道呢件事啦！但家人嘅嘢就唔方便講，淨係可以講希望佢可以盡快解決！」有關投資節目花費不少錢，他坦言：「我真係唔清楚，細節上嘅嘢我真係唔知。」講到是否留意報道才得悉表弟的事件，他直言：「可以咁講，咁我收到訊息嘅，其他細節我唔講，邊一個send message俾我我唔講，我俾你哋（傳媒）知早少少，但係我都一頭霧水，唔多講。」至於表弟有否曾經提出借錢要求，他表示：「唔講啦！少林足球好少林足球勁。」提到會否協助表弟生活上的需要，他回應：「真係唔多講，喺呢個家族裏面，我真係可能最smallpotato，都唔會問咁多，所以真係唔多講。」