樂小姐唔識洪心怡唔需要同伍仲衡搶人：我哋攪次比賽大把人報名

鍾柔美（Yumi）本周六（21日）正式踏入18歲生日，昨日（19日）於酒店宴會廳舉辦生日會，好友姚焯菲及張馳豪都有到場為Yumi送上祝福。作為TVB高層的樂易玲（樂小姐）亦有到場送上祝福，樂小姐接受《香港01》訪問時被問到會否有特別規劃，她表示旗下每個藝人都有安排。

鍾柔美正式踏入18歲生日，昨日於酒店宴會廳舉辦生日會。（梁碧玲 攝）

樂易玲亦有到場送上祝福。（梁碧玲 攝）

樂小姐指：「咁個個我哋都有規劃嘅，尤其是依家我哋喺我哋All About Music呢，愛爆音樂呢，我哋其實將我哋旗下嘅每一位Management Artist同埋歌手呢，我哋都其實已經plan咗有前面嗰幾年應該點做。」

樂小姐對旗下藝人照顧有加。（梁碧玲 攝）

樂小姐還大爆Chantel很快就會加入《愛．回家》劇組：「唱完主題曲就好快要去愛回家！」除了拍劇之外，樂小姐更指將會有很多計劃進行，例如有舞台劇演出。樂小姐更指Yumi及Chantel都已經18歲了：「呢兩個都大過女喇嘛，依家上完《聲生不息》之後，因為18歲啦嘛，咁可以好多我哋大灣區或者內地嘅綜藝佢哋都可以上。」

樂小姐還大爆Chantel很快就會加入《愛．回家》劇組。（梁碧玲 攝）

Yumi最近多了很多工作，樂小姐被問到是否重點放在Yumi身上，她指「其實個個都有」：「三小花，同埋Aska Archie，Felix啦，Felix你見到《聲生不息》佢迴響都好大！」而被問到是否因為炎明熹不續約後而對「聲夢」的人多了照顧，樂小姐則指「唔關事」：「我覺得每一個我都照顧！只不過你講Gigi，其實Gigi因為佢唔係喺我哋AM旗下嘅，佢係喺『TMG』（TVB Music Group）旗下，所以我唔清楚TMG點plan畀佢啦。但係近來佢做嗰個《戀上西沙》，同埋佢嗰首歌，我哋都繼續，公司嘅工作我都會繼續，你都見到。而家我哋都宣傳緊，就快播！」

炎明熹演出的《戀上西沙》星期六將會播出。（葉志明攝）

但被問到當日《戀上西沙》宣傳活動時，炎明熹沒有受訪就離開時，她則指不太清楚，因為當日不在現場。而問到之後的宣傳活動會否繼續出現時，樂小姐就表示：「我哋有啲劇呢，都有啲Artist唔係我哋TVB嘅Artist，佢都有幫我哋一齊宣傳，一路以嚟都係咁。」而問到有關炎明熹的合約時，她則笑指「唔方便答」：「呢樣嘢我唔係好方便答，因為佢唔係我哋AM嘅，應該你問返TMG或者問返何先生。」而再合作的可能性就：「我覺得任何嘢都有可能嘅，任何嘢都有得傾嘅，任何嘢都有可能嘅。」

樂小姐被問到當日《戀上西沙》宣傳活動時，炎明熹沒有受訪就離開時，她則指不太清楚，因為當日不在現場。（梁碧玲 攝）

樂小姐更指炎明熹是小朋友：「佢真係細路哥嚟嘅啫，如果每一個人有佢自己嘅想法，我覺得應該畀啲時間佢自己再諗下。」樂小姐沒有否決與炎明熹再合作的可能性，是否即代表炎明熹有機會繼續留在TVB？

樂小姐更指炎明熹是小朋友。（葉志明 攝）

樂小姐被問到有關伍仲衡一事，她即說：「我諗我都係坊間好多唔同嘅新聞，我都先至知道，但係我都同佢唔係咁熟，我就冇去問佢，我都睇到坊間好多新聞。」至於被問到是否因為利益衝突而做出這個決定時，樂小姐則指「唔覺係利益衝突」：「我唔覺得我哋需要去爭任何嘢囉！唔需要嘅我覺得，即係其實喺坊間，依家其實不管中年好聲音又好，不管年輕嘅歌手又好，其實真係好多人鍾意唱歌，其實我哋應該不斷發掘多啲人。」

伍仲衡表示在他簽洪心怡前，曾經主動向TVB提出可否Co-management（共同管理）。(影片截圖)

伍仲衡方面，樂小姐就指因為他不是TVB旗下的藝人：「佢唔係我哋旗下嘅合約藝人，所以我唔知道佢嘅工作情況，因為佢唔係同我哋有任何合約㗎。」樂小姐更表示不認識洪心怡，她指唯一一次見過她就是港姐決賽當日，洪心怡有份演出：「我都冇同佢交談過，我唔熟佢，我係嗰日我去睇排舞嗰陣時，佢唔係度，但係喺演出嗰陣時，我見到佢我仲問，呢個係邊個嚟㗎？」因為當日有很多不同的歌手及藝人回來表演，所以不清楚她是誰。

伍仲衡方面，樂小姐就指因為他不是TVB旗下的藝人。(節目截圖)

另外樂小姐被問到會否覺得伍仲衡「截糊」簽約洪心怡時，她再指「我覺得冇嘢係應該要搶，每一個人有自己，如果佢…我真係唔知佢哋情況點啦，我覺得我哋使乜要搶人啫，我哋再辦一次比賽就已經有好多人會報名㗎啦。」而當日洪心怡有指TVB曾approach 過她，但因為阻於音樂自由的關係而選擇簽約伍仲衡，樂小姐3次表示「冇approach 過佢」：「我冇approach 過佢！我冇！」但就不排除TVB還有其他人曾聯繫過她。

樂小姐指「我覺得冇嘢係應該要搶」。（梁碧玲 攝）

樂小姐還多次表示自己不認識洪心怡：「你正話講嗰位歌手，佢應該係歌手，佢如果覺得喺呢度唱歌，係會令到佢窄嘅話，有咩所謂啫？呢個世界好多人需要我哋個台嘅支持，如果佢有啲咁嘅選擇，我覺得都要尊重佢嘅選擇。我真係睇到外面你哋嗰啲報道我先理解，你講個名我而家先記住，洪心怡！」