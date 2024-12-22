文雪兒專訪二｜做生意蝕過五百萬有老公頂住：佢係填氹嗰個

文雪兒入行48年，其實中間有一段很長的時間退出了演藝圈，專注自己的生意，並照顧兩個女兒。人生從來不容易，她在這段期間經歷過失婚、患癌、母兼父職，一個人又要打理生意又要照顧兩位女兒，幸好「阿Q」精神的她沒有放棄，但她坦然在手術前一刻，也有向女兒交代後事的心態。一切過後，雨過天晴，文雪兒更遇到她現任丈夫，在訪問中，每當談到他總會甜笑，大家便明白到甚麼叫幸福。



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文雪兒專訪｜TVB姐仔爆粗鬧前輩「關你X事」：應該都唔太適合呢行

文雪兒入曾息影專注自己生意。（資料圖片）

為生意忽略女兒

文雪兒在90年代因婚姻而退出了演藝圈，不過後來經歷失婚，自己要獨力湊大兩位女兒，於是便投身於美甲生意。當時她除了要全力打理生意，亦要兼管女兒的學業，她說：「其實是辛苦的，我最記得下班後，還要幫她們補習，我挺『嘔血』，而且會令到感情不好。因為我已經很急，想快點做好功課，明天又要上學，想她們快點學會，自己明天又要開會，覺得時間不夠用。人比較暴躁，我覺得要跟女兒們道歉。」

文雪兒一個人湊大兩位女兒。（IG：@candymancandy）

患癌手術前向女兒交代後事

百般壓力在心頭，上天更開她一個玩笑－患癌。「我很害怕，如果我走了，我兩個女兒怎麼辦？我有這個很大的擔憂。但我永遠將這些變成我的動力，所以我要更加快點好。其實我是最後一刻，明天去做手術，前一晚才告訴她們『媽媽有病，你們要乖』，有少少像交代後事，我當時好像有少少這個心態，因為你永遠做手術不知道會不會醒來。」所幸的是，文雪兒成功康復，到後來更找到一位好先生與她一起肩負這個家庭。

文雪兒後來找到一位好先生與她一起肩負這個家庭。（IG：@candymancandy）

做生意蝕過五百萬有老公頂住

疫情期間，文雪兒的美甲生意停擺，蝕超過五百萬，這位好先生亦站出來幫她「填氹」，文雪兒指：「我永遠都有他做我最後的後盾，無論我蝕了多少或是怎樣，對我來說都會有很大幫助，我的壓力便給了他。」

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