絲打圍爐︱陳海兒自爆曾被偷拍裙底　上前霸氣理論︰睇吓咪算囉

「音樂女神」陳海兒早前曾擔任《中年好聲音3》的評審成為話題人物，她昨晚（20/12）現身網上節目《絲打圍爐》與主持人連詩雅和練美娟（娟姐）大談感情世界，講到追求伴侶是主動派還是被動派，她直言：「我好似咁多段（感情），全部都係我追求，我係鍾意嘅就直接去，等幾時?梗係越快越好啦！」

陳海兒早前曾擔任《中年好聲音3》的評審成功成為話題人物。（電視截圖）

陳海兒進攻型求愛打機追男友

陳海兒憶述與某任男朋友的經歷，並表示：「嗰陣時我哋係網友，打街場（遊戲種類）認識，佢打嗰一場遊戲就照顧晒我哋，所以就睇吓佢可唔可以加埋我一齊玩。」她透露與對方結緣，並表示：「嗰陣時我哋晚晚都會傾偈，之後了解到佢唔係淨係打機好勁，打機對我嚟講都唔算係一件好毒嘅事，對我嚟講係社交。」她指第一次與對方見面是相約接近四次才成功，並透露聚會只是普通食飯。被問到擇偶條件，她直言：「第一要大隻（健身）啦，仲有係宅男，要係戴眼鏡好IT嗰一種宅男，好瘦同埋着件恤衫，憂鬱書卷型。」

陳海兒昨晚（20/12）現身網上節目《絲打圍爐》大談感情世界。（影片截圖）

陳海兒冇辦法避開男士注目

被問到身材一流，如何避免男士的目光和偷拍，陳海兒表示：「我覺得係避開唔到，因為個問題唔係因為我哋着咩衫，呢個問題係啲男人身上面，當佢哋要偷影裙底或者惡意去影，我知道有啲人會覺得你好靚想影低你俾人睇，我覺得咁樣就OK！」連詩雅分享曾經也試過被偷拍的經歷，她表示：「我試過俾人影裙底，但嗰陣時我唔知，好彩對面有個女人真係話俾我聽佢喺度影裙底，喺時代廣場嘅場電梯發生，我一轉身佢就即刻跑。」

陳海兒避開唔到男士的目光和偷拍。（影片截圖）

陳海兒自爆疑似被偷拍裙底

陳海兒繼續指也曾經遭遇相同的經歷：「我都試過俾人偷影，好似想影個裙底，但係唔成功，我嗰日咁啱心情唔好，佢唔好彩，我行過去同佢講即刻拎個電話出嚟，我知道你影咗我，如果唔俾個電話我就報警，我話點解你要咁做，你覺得你咁做我會有咩感受？佢企喺度聽我講，跟住講對唔住。」之後她淡定跟對方說：「你睇吓咪算囉！因為要知足，有緣睇到就算啦！仲要影低。」

陳海兒自爆疑似被偷拍裙底經歷。（影片截圖）

陳海兒要求偷拍者刪除照片，否則報警求助。（影片截圖）