最索KOL宣布與「百億富三代」戀情玩完：無錯我已經分咗手啦

kayan9896（吳家忻）被喻為近年最索KOL，今年年中爆戀上「百億筍盤」馬桂烽（Justin），亦即大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫所生的大仔。

不過今日凌晨，kayan9896在社交平台宣布分手，她指：「hello多謝各位傳媒朋友呢幾個星期既pm問候！無錯我已經分左手啦～希望大家比啲私人空間我地 我係到講埋之後就唔回應了。再一次多謝大家嘅關心同體諒祝大家merry christmas ！我要訓覺啦bye！」看來她的心情未有受太大影響。

Kayan9896被影到與馬桂烽於銅鑼灣行商場。（網上圖片）

馬桂烽（左）是「Ball后」薛芷倫大仔。（IG@ballqueen）

馬桂烽是本地精品酒店集團Yulan Group創辦人兼行政總裁，旗下有the Figo及the Arca兩間酒店。（資料圖片）

Kayan9896獲馬林烽厚愛，將於對方旗下的酒店the Arca天台舉行Jazz派對。（IG@kayan9896）

Kayan9896宣布與「百億富三代」戀情玩完。（IG@kayan9896）