十位豪門夢碎男女丨破產即飛？前華姐被李嘉誠姪兒暗寸拜金

即將踏入2025年，被喻為近年「最索KOL」的吳家忻（kayan9896）無預警下在IG宣布與「百億富三代」馬桂烽分手，亦即大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫所生的大仔，令人大跌眼鏡。過去亦有不少藝人跟有錢人拍拖，可惜臨門一腳撻Q，或對方家道中落致分手，無緣成為上等人的男女都有，豪門夢碎！

kayan9896突然宣布與「百億富三代」馬桂烽分手。（IG圖片）

kayan9896曾陪男友見媽媽薛芷倫。（IG圖片）

【盤點10位豪門夢碎圈中男女】

黃心美曾戀細10年馬桂烽

富商馬清偉兒子馬桂烽與kayan9896拍拖前，曾傳與失婚的黃心美發展相距10年的姊弟戀。2019年元旦，黃心美高調在社交平貼上跟男友甜蜜拖手照，有指這隻手就是馬桂烽。但同年妹妹黃心穎爆出「安心事件」，有傳馬家對黃心美產生負評，令二人感情轉淡，終於在同年5月火速傳「分」訊。

黃心美曾拖住男友手放閃。(ig圖片)

心美從未公開過男友個樣同身份。(IG圖片)

有指心美當時嘅男朋友就係馬桂烽 (右一)。(ig圖片)

黃心美同馬桂烽（右一）曾一同出席活動。(網上圖片)

JW未能與破產男友葉韋彤共患難

中菲混血兒JW（王灝兒）今年5月宣布與前卓悅太子爺男友葉韋彤（Tarzan）分手，二人拍拖6年一直愛得如膠似漆，並屢傳婚訊。但男友家族生意出現問題，去年2月7日被法庭頒發破產令，JW同日推出歌曲《陪你》以示不離不棄，並曾堅定宣告：「我哋講心唔講金」，可惜JW最後仍是斬纜，被網民嘲諷有人只能共富貴，不能共患難。

JW同Tarzan曾經好甜蜜，不時大曬富貴生活！（IG/@jwchubz）

二人不時邀請朋友到Tarzan家中作客。（IG@tarzan_ip）

陳瀅獲四太讚靚女

「宅男女神」陳瀅是JW的好姊妹，本身家境不俗，2015年更上一層樓，戀上已故賭王何鴻燊四房之子何猷亨，並曾獲四太梁安琪大讚靚女。何鴻燊出殯當天，陳瀅亦有陪男友出席喪禮，當時傳有望嫁入何家，但最後二人拍拖一年便告分手。回復單身後，陳瀅先後與方力申、羅天宇、周嘉洛等男神傳過緋聞。

陳瀅與四太一家關係不錯，曾結伴看演唱會。（01娛樂/梁碧玲攝）

上山詩鈉女兒Hilary熱戀期陪男友拉頭馬

27歲的Hilary是上山詩鈉與前夫Edmond所生的女兒，擁有混血靚樣、外形出眾，被喻為是沈月最大勁敵的「索爆星二代」之一。2019年Hilary認戀富三代施仲樂，男方是吳千語老公施伯雄同一家族的後人。Hilary與施仲樂熱戀初期曾陪男友入馬場拉頭馬，一度被指有望嫁入豪門，至2021年施仲樂被傳媒發現換了新女伴陪入馬場，施仲樂父親施榮懷亦透露兒子與Hilary早於2020年分手。

Hilary擁有混血靚樣。（IG圖片）

Hilary（前排右一）跟施仲樂入馬場有頭馬拉，被當時男友擁着大合照。（有線節目截圖）

蔡卓妍與富三代分手傳有第三者

蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）屢傳婚訊，至去年8月突然宣布分手，結束6年情。有傳石恆聰搭上陳靜（DaDa）及2022年港姐季軍梁超怡，不過阿Sa否認有第三者介入，雙方沒有嗌交，可說是和平分手，更心疼對方被誣衊出軌。

阿Sa與石恆聰分手亦維護對方。（IG圖片）

蔡卓妍（右二）與石恆聰（右一）拍拖六年，​去年8月二人驚爆分手。（IG圖片）

廖碧兒與陳豪分手後兩度中空寶

廖碧兒（Bernice）是2000年溫哥華華裔小姐冠軍，與陳豪有過一段「金童玉女」般的六年戀情。但分手不久，廖碧兒被指火速戀上李嘉誠姪兒林忠豪，被傳媒影到出入林忠豪豪宅，但相戀僅4個月便分手，當時林忠豪被問到與廖碧兒的戀情時只說：「有些人要奢華生活先叫有錢。」暗指廖碧兒是「拜金女」。2020年，廖碧兒又傳戀上被譽為「聞所未聞的巨富」盧啟賢（Calvin Lo），戀情最後無疾而終，而盧啟賢現任女友是張玉珊。

廖碧兒至今仍是單身。（IG圖片）

廖碧兒曾與李嘉誠姪兒林忠豪拍拖。（資料圖片）

廖碧兒（Bernice）同盧啟賢曾傳出婚訊。（視覺中國）

陳山聰與何超雲分手打回原形

陳山聰在2011年撻著賭王千金何超雲，熱戀期間高調出雙入對，跟超雲周遊列國嘆盡美食。而二人每次出現都必定悉心打扮，全身名牌令陳山聰當年有外號叫「潮山聰」變身潮人代表，其後更見埋家長，現身三太大宅跟賭王共餐，但卻被指癡大靠山與伍詠薇鬧翻。至2013年，傳何超雲提出分手，2年情玩完，陳山聰失「豪門女婿」一夜打回原形，由「潮山聰」變「四失聰」，幸最後靠自己翻身變成視帝。

當年山聰與超雲可以話係糖黐豆，仲見埋家長。（超雲微博）

當年山聰與超雲可以話係糖黐豆，仲見埋家長。（超雲微博）

姚子羚向「的士邦」催婚疑成分手導火線

TVB花旦姚子羚與坐擁過百部的士、逾億元物業資產的有米闊少「的士邦」鄭子邦曾經拍拖3年，當年子羚一班好姊妹拍攝《胡說八道真情假期》時疑助力催婚，為她舉行一場模擬婚禮，胡杏兒戴上面具扮「的士邦」與子羚成一對新人。但驚喜場面，被指是二人的分手導火線，姚子羚在2018年宣布分手，之後沒有再公開認愛，而男方去年則與「環球一姐」AGA（江海迦）訂婚。

姚子羚曾與「的士邦」拍拖3年。（IG圖片）

姚子羚曾與「的士邦」拍拖3年。（IG圖片）

「富三代」王賢誌破產與另一半同陷低谷

出身大家之富的王賢誌（Vinci）突然被財務公司入稟追討約3百萬元，今個月13日他自行入稟高等法院申請破產。王賢誌是上市公司王氏港建創辦人王華湘的男孫，曾任東華三院主席，亦得過銅紫荊星章，2016年與相戀7年的男友周思聰（Kevin Chow）在加拿大溫哥華結婚，如今丈夫突然破產，相信都要一齊慳家捱過低谷。

王賢誌曾獲頒銅紫荊星章。（IG圖片）

王賢誌2016年與相戀7年的男友周思聰結婚。（IG圖片）

楊恭如傳做上海富豪女人遭正印掌摑

擁有四分一美裔血統的楊恭如被封最美亞姐，入行以來有很多公子哥兒追求，2002年曾經因為跟前上海首富周正毅傳緋聞，被正印毛玉萍在銅鑼灣當眾掌摑，高呼「你敢搞我老公！」事件震驚整個娛樂圈。後來周正毅因行賄等罪名被判囚16年，2020年出獄，但因涉嫌串謀詐騙及作假證供，至今仍被香港廉政公署通緝；而楊恭如亦未結婚，近年甚少現身香港。

楊恭如被封最美亞姐。（微博圖片）