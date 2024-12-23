何雁詩鄭俊弘帶天使綜合症兒子赴美治療　學行用叉進食踏出一大步

鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）於2020年結婚，2022年誕下兒子鄭讚廷（Asher），但發現兒子發展進度比其他同齡孩子慢，最後兒子於1歲半時經專家評估，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。早前二人帶同2歲半的兒子遠赴美國接受為期3星期的密集治療，現在已畢業，看見兒子的進步，也感到無比驕傲和鼓舞。

鄭俊弘和何雁詩的兒子在1歲半時經專家評估，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。（IG@fredcheng83）

Asher患上罕見遺傳病「天使綜合症」。（IG@fredcheng83）

鄭俊弘和何雁詩為兒子開設的社交平台分享了Asher訓練的片段和拿畢業證書的照片，他們表示非常感激訓練中心的所有導師，以英文寫着：「即使多次用頭撞臉、尖叫和鼻屎，他們仍然非常有耐心。但在三星期結束後，他能夠在支持下在跑步機上享受快樂，結交新朋友，並學會如何用叉子吃飯🥲我們從來不會覺得這是理所當然，特別是對於這些把兒子視如己出的人類，他們對待我們的兒子就像對待自己的兒子一樣。」

治療期間，Asher喺輔助下學習行路。（IG@youcanfly_asher）

治療期間，Asher喺輔助下學習行路。（IG@youcanfly_asher）

仲學習用叉食嘢。（IG@youcanfly_asher）

成功！叻仔！（IG@youcanfly_asher）

仲有好多唔同訓練。（IG@youcanfly_asher）

有得玩。（IG@youcanfly_asher）

識朋友仔。（IG@youcanfly_asher）

他們指兒子徹底重新定義了堅毅和成功的意義，見證兒子在淚水中努力，興奮地說：「Asher 一直是真正的冠軍，並獲得了他的第一面獎牌🥇!」 何雁詩表示：「媽咪和爸比對你感到無比驕傲和鼓舞，我們的小勇士，你的決心和看見一切小事中的喜悅能力，不斷推動著我們前進。我們希望很快回來🥲🥲🥲❤️」鄭俊弘則留言：「爸爸以你為榮。 繼續奮鬥，每一步我都會在你身邊。 我好愛你。」

Asher畢業嘞！（IG@youcanfly_asher）

父母以Asher為榮。（IG@youcanfly_asher）