影視大哥當眾批女兒存在是多餘　女兒曾心痛認跟父母不熟從未同住

曾志偉與女兒曾寶儀，近日齊齊擔任台灣綜藝節目《夜市王》評審，節目邀請不同的夜市檔主比拼廚藝，而曾志偉、曾寶儀等就要聯同其他網紅評審試食及評分。

曾寶儀近日與曾志偉父女同框，擔任台灣美食綜藝《夜市王》評審。（節目截圖）

不過兩父女口味非常不一致，經常都會就住評分標準針鋒相對，例如最新播出的第六集中，曾志偉大讚白帶魚卷好吃，但美中不足的是醬料不夠，此時曾寶儀立即敲鐘反對：「我認為好的食物就是直球對決，做的人覺得我這樣做就是最好吃的，我就不要給你別的選擇。」曾志偉即批評對方是小孩子、不懂事。

曾寶儀與父親在節目上針鋒相對，她不時反對曾志偉意見。（節目截圖）

曾寶儀再說自己其實有很多集都很不服氣，覺得曾志偉不懂吃，因為很多時候是食材不夠美味，店家才會加很多醬料，激動表示：「我反而覺得是沒有長大的孩子，才會什麼東西都想試一下。」其他評審已經為僵持氣氛感到尷尬，曾志偉續說，之前有一集，參賽者煮牛扒都有給很多種不同味道的醬料，誰知曾寶儀再敲鐘說：「我覺得醬料多，看起來好看，但很明顯有些就是多餘，這種我就會相當的不屑。」曾志偉之後竟還擊說：「其實唯一的多餘，就是她來了這個地球！」

當曾寶儀說某些調味料多餘時，曾志偉還擊說：「其實唯一的多餘，就是她來了這個地球！」（節目截圖）

主持人及其他評審都當場「嘩」了出聲，主持之一的Lulu更說：「不好意思，這個我沒辦法主持了，好可怕！」還叫其他主持幫手救場。有網民對曾志偉言論感到驚訝，發文批評他做了作為父親最壞的示範：「公開否定自己女兒的存在價值就是最最不應該！」、「如果我爸爸說我來到這個地球很多餘，我會哭欸😢玻璃心碎」網民又心痛曾寶儀，指明白到她近年為何會積極透過身心靈治療尋找人生答案、治癒內在小孩。

主持人Lulu見氣氛僵持，表示不知如何主持下去。（節目截圖）

網民對曾志偉的言論持不同意見，有人覺得只是開開玩笑的綜藝效果，有人則覺得無論如何都不應該對女兒說這些話。（Threads）

網民對曾志偉的言論持不同意見，有人覺得只是開開玩笑的綜藝效果，有人則覺得無論如何都不應該對女兒說這些話。（Threads）

早前曾寶儀接受星座專家唐綺陽訪問時，唐綺陽透露曾問對方是否跟爸爸媽媽都不熟，當時曾寶儀點點頭，又表示自己已不會去怨懟父母為何在她3歲時就分開，又指自己被拋低在台灣跟爺爺嫲嫲照顧，從未跟父母同住過，懂事階段完全沒見過爸爸媽媽，自己常常寫信給居於香港的曾志偉，但對方從未回信，直至她高中畢業，鼓起勇氣感謝父親供書教學，結果曾志偉說要參加畢業禮，她還一度以為自己聽錯。她說：「我沒有覺得我爸爸不愛我，我只是覺得他常常沒有想起我。」不過事隔多年，曾寶儀也學懂諒解父親，不會埋怨。而有網民就指出，在《夜市王》上她聽到曾志偉說她是「唯一的多餘」時也笑笑口，相信入行多年的她也知道純粹是節目效果，不會放在心裡。

曾寶儀早前接受唐綺陽訪問，坦言跟父母不熟，自小從未同住，被丟在台灣，即使寫信給曾志偉對方也不回。（YouTube@唐綺陽官方專屬頻道）

曾寶儀過往甚少跟人提起跟父母關係疏離的事，她曾覺得無論父母如何努力賺錢也好，沒有陪伴孩子就是沒有陪伴。（VCG）