前無綫甘草曹濟因病離世享年83歲　胞弟稱哥哥生前病痛多：是解脫

在劇集《射鵰英雄傳》中飾演「靈智上人」深入民心的前無綫甘草演員曹濟，本月10日因病在醫院安詳離世，終年83歲，家屬將於本月28日在世界殯儀館為曹濟設靈，翌日出殯。

曹濟本月10日因病離世。（YouTube@南區復康專線）

曹濟弟弟接受《香港01》訪問時，透露哥哥是在醫院離世，離世時，太太和一對子女都在身邊陪伴走人生最後一程。曹濟弟弟指雖然哥哥走得比較快和比較突然，但知道對方病痛多和患病多時，離開是一個解脫，曹家上下都已經接受了。問到曹濟有沒有什麼遺願？曹濟弟弟稱哥哥：「無悔今生。子女學業有成都是專業人士。」他又讚哥哥：「雖是綠葉，牡丹雖好，全仗綠葉扶持。」

曹濟早前為南區復康專線拍攝宣傳片。（YouTube@南區復康專線）

曹濟弟弟表示哥哥除了演藝事業外，另一大興趣就是唱粵曲，還唱得不錯，在YouTube有不少作品，而且運動一樣掂，是TVB的水運會冠軍級人馬；至於離開TVB後，曹濟弟弟稱哥哥經常與阿嫂去旅行，是他們八兄弟姊妹中外遊最多的一個，特別是中國大江南北，生前去過的地方如數家珍，而且不知道是否背台詞背得多，記性極好。

當時要以輪椅代步去醫院，太太也有陪伴左右。（YouTube@南區復康專線）

早前，曹濟曾為南區復康專線拍攝宣傳片，片中他雖然身形消瘦不少，頭髮斑白，但精神非常不錯，他透露自己本身患有長期病患，需要定期複診，幾年前醫生檢查後，發現他的腎功能僅餘一成，需要做手術，出院後，他很多時需要靠輪椅代步，手術後每週有兩天需要前往醫院複診和洗血，由於行動不便，每次搭交通工具去複診對他而言都是很困難，所以多得這服務，片中曹太也有出鏡，陪伴先生到醫院複診。

去年9月，曹濟在太太陪伴下相約蘇恩磁與余慕蓮一起茶聚。（IG圖片）

另外，在去年9月，曹濟亦曾在太太陪伴下相約蘇恩磁與余慕蓮一起茶聚，蘇恩磁還將合照分享到社交平台。蘇恩磁接受《香港01》訪問時，表示知道曹濟離世消息，最後一次見對方就是那次茶聚，後期大家都忙，對方又時常進出醫院。

曹濟（左一）在1994年版《射鵰英雄傳》中飾演的「靈智上人」，最令人印象深刻。（劇集截圖）

曹濟（左一）在1994年版《射鵰英雄傳》中飾演的「靈智上人」，最令人印象深刻。（劇集截圖）

曹濟曾經是TVB藝員，參與過不少劇集拍攝，後來因為關節勞損及患上糖尿病正式退休，有網民計算過由1976年至1999年間，曹濟曾22次出演金庸武俠劇，包括：《書劍恩仇錄》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》及《笑傲江湖》等，曾與周潤發、梁朝偉、戚美珍、張智霖、黎耀祥等有過對手戲，當中在1994年版《射鵰英雄傳》中飾演的「靈智上人」最令人印象深刻，此外，他還參演過《大時代》、《刑事偵緝檔案II》、《天地男兒》及《笑看風雲》等劇集。

曹濟演過不少小人物角色。（劇集截圖）

曹濟演過不少小人物角色。（劇集截圖）

曹濟演過不少小人物角色。（劇集截圖）

曹濟演過不少小人物角色。（劇集截圖）

曹濟演過不少小人物角色。（劇集截圖）