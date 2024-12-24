異空感應｜丁樂鍶再晒「癲」峰演技　詭異乾笑聲聽到毛管戙

《異空感應》昨晚（23日）一集劇情有驚人新進展， Duncan（阮浩棕飾）一集之間由Big Boss最大嫌疑人、搖身一變成緝兇者！Dr. Fong（陳家樂飾）及黎Sir（翟威兼飾）發現之前發生的「墮樓倫理慘劇」、「SM虐殺警察」及「公廁無頭屍」等案件，事件中的死者均曾加害過同一所精神病院中的不同病患，該批病患還不約而同認識Duncan；經再三調查，黎Sir等人開始懷疑Duncan無辜，並將矛頭指向脾氣暴躁的院友阿泰（楊證樺飾）…另邊廂，為力證自己清白的Duncan，毅然決定以身作餌引出幕後真兇，不過卻於見到真兇後身受重傷兼身陷火海，令劇情更添懸疑…

由於劇情開出Duncan並非真兇，網民頓時大失預算兼狂呻劇情難估又燒腦，昨晚一度在網絡掀起「誰是真Big Boss」競猜，熱烈程度一度登上熱門，更有網民搞笑謂放大Duncan與兇手對峙的畫面，是否能從其眼睛反映競猜到兇手真身，相當有想像力。網民：「好少有劇咁耐仲未估到兇手係邊個」、「呢套戲（劇）嘅兇手真係難估」、「搵人認吓隻手指係邊個嘅」、「係咪女人手嚟」、「呢套劇個編劇同導演都有啲料到」。

承接上周走勢，Duncan阮浩棕本周初段繼續狀態大勇，不過除了阮浩棕，昨晚新加入的楊證樺，及早前已憑「癡情狂」Candy角色大受關注的丁樂鍶（丁丁）。先說楊證樺（阿Man），出名敬業的阿Man，當年憑《巾幗梟雄之義海豪情》的「宮崎少佐」成功彈出，更獲劇監製李添勝公開讚揚工作態度；時至今日，阿Man專業精神依舊，其今次飾演的阿泰出場雖然只有一集左右時間，不過由於是疑似Big Boss的關鍵人物，為了令角色更具記憶點，阿Man特意為角色設計不少小動作，除會不時地不斷大力索氣、還會不自覺地縮頸、抽搐、大力眨眼，及說話時不自覺歪嘴。

阮浩棕非常好戲

為了保持統一性，專業的阿Man無論逃難、發惡或驚恐時都會Keep重覆這些小動作，但卻未有影響說話清晰度，相當厲害。談到是次演出，演戲經驗豐富的阿Man大讚好玩：「今次角色都幾難嘅，又有啲複雜內心嘢，好多謝監製Amy姐（王心慰）畀咗好大自由度我去加啲小動作。」阿Man又指拍攝過程愉快，在劇中與Duncan大打出手的他，大讚這位後輩好弗：「拍攝過程好愉快、好smooth，阮浩棕啲動作戲好手到拿來，好弗！」

至於因《異空感應》表現出色，獲封「趙希洛2.0」的丁丁，昨晚一集數度癲出新高度。為了引出真兇，Duncan假裝要與Candy結婚，還在Candy滿心歡喜試婚紗之際表示結婚之說純屬「亂噏」，令Candy大受刺激，大聲哭喊要找Duncan之餘，還衝動地即場脫掉婚紗露出內裏的全黑馬甲。該幕丁丁將暴走情緒演繹得相當徹底，不但目露凶光，聲線亦相當刺耳。

其實當Candy聽到Duncan要和自己結婚時，她先是露出難以置信的表情，緊接再猶如被催眠般進入狂喜狀態，並發出相當詭異的乾笑聲，相當好戲！之後因大受刺激被送回精神病院的Candy，與Dr. Fong對話時完全變了另一個狀態、既空洞又充滿怨恨，加上滴到落下巴的眼淚，著實我見猶憐。網民：「其實candy都好可憐」、「Candy好慘」、「佢真係做得好慘，我都被佢感重（染）到，好想去保護佢」、「終於有套代表作了」、「丁丁好癲」、「真係扮得好似」。

真係完全豁出去嘅演繹。

真係完全豁出去嘅演繹。

對於網民欣賞及支持，丁丁大表感恩，並分享了一些不為人知的幕後拍攝花絮，並坦言飾演Candy難以抽離：「其實拍除婚紗嗰下，起初我點掹都掹唔到件婚紗，試咗好多次都kick住；但一到正式roll機，就一嘢拉到，好神奇。拍呢場戲情緒都辛苦嘅，因為首先係要為咗結婚好開心咁，但好快就要跳去第二個情緒。本身大家都諗係咪需要啲時間去調整番個情緒，但因為件事都好趕急，我又唔想大家等好耐，所以都一嚟就拍，都試咗好幾take個情緒先終於去到。」

丁丁相信愛情眼神。

丁丁續指拍攝精神病院落淚戲時，一度喊到收唔到聲：「我喊咗好耐好耐，就算鏡頭唔係影住我，我都依然係咁喊。到我搭公司車走，我都依然抽搐緊。呢個角色慘在係好靠自己好用力咁去愛一個人，因為單方面去愛人係好易覺得攰，我未試過演一個角色會咁攰，攰過拍動作戲同捱夜。我覺得呢個角色榨乾咗我，我最終係要靠睇福音故事去抽離番，尋找番愛呢樣嘢。」