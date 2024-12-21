誤判｜黃百鳴花兩個月氹掂甄子丹演出　「初初佢對自己冇信心」

黃百鳴和許冠文（Michael），今日（21/12）現身尖沙咀出席電影《誤判》謝票場。甄子丹早前接受《香港01》訪問，表示起初是婉拒這部戲，除了不是自己擅長的題材，也怕當時《毒舌大狀》大受歡迎，會被指抄和跟風。今日，黃百鳴接受傳媒訪問時，就重提開拍前要說服甄子丹的過程。

黃百鳴和許冠文現身尖沙咀出席電影《誤判》謝票場，繼續學派心心。（陳順禎 攝）

黃百鳴表示：「本來好多人以為我搵甄子丹拍《葉問5》，連媒體都報道過，但我就諗之前拍嘅《葉問》都咁收得，如果再拍《葉問5》又咁收得，我就覺得唔係一件驚奇嘅事，反而我覺得喺呢個時候，拍一啲觀眾未睇過甄子丹做嘅戲，咁所以我就大膽啲揀咗呢個題材，等佢演一個佢仲未演過嘅檢察官。至於我搵Michael哥拍呢套戲，靠一杯咖啡就搞掂，Michael哥就應承，相反我搵甄子丹就要氹咗兩個月，因為初初佢對自己要做呢個角色係冇信心。」

黃百鳴透露用了兩個月時間氹掂甄子丹演出《誤判》。（陳順禎 攝）

Michael接著說：「百鳴佢打俾我話甄子丹有套新戲想同我玩吓，嗰下我就開心死，因為點解呢，我係好鍾意《葉問》嘅，而且自己一世未錯演過打嘅戲，心諗佢哋梗係開《葉問5》啦，甄子丹做打嘅，我就做一位奸角同佢打，心諗呢鋪係啦，就即刻應承，仲叫百鳴唔使同我講劇情，但原來唔係，只係做法官就咁坐喺度，我就問甄子丹可唔可以俾場我打吓咁，但甄子丹好錫住我，同我講咁樣分分鐘會傷，老人家一傷就係咁先。講真我就唔怕傷，希望下一次有打嘅角色俾我做。」

許冠文繼首映時跟記者學做心心後，而家做得非常自然。（陳順禎 攝）

不過派細心就生硬咗啲。（陳順禎 攝）