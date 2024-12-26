馮盈盈同屆港姐季軍成千億孫新抱　報喜誕下孖仔：時間過得真快

恭喜恭喜﹗12月30日將35歲的2016年香港小姐季軍陳雅思（Bonnie），2021年嫁入豪門成千億孫新抱，結婚3年，早前公開孕照宣布造人成功，原來九月份已悄悄生B，更一舉生下孖仔Ocean和Sun﹗



陳雅思參加16年港姐，同屆冠亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。（IG：@bonnieschan）

陳雅思參加16年港姐，同屆冠亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。（IG：@bonnieschan）

陳雅思參加16年港姐，同屆冠亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。（IG：@bonnieschan）

陳雅思當年參加16年港姐，同屆冠亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。參選後曾參與節目拍攝但很快淡出幕前做瑜伽導師。2021年宣布與富三代DJ男友郭孟浚結婚，據知男方為馬來西亞首富、有「亞洲糖王」之稱的郭鶴年的孫仔，而陳雅思自嫁入豪門後就變得非常低調。

2021年陳雅思宣布與富三代DJ男友郭孟浚結婚。（IG@bonnieschan）

日前陳雅思公布懷孕喜訊！（IG@bonnieschan）

陳雅思日前宣布造人成功。（IG@bonnieschan）

陳雅思日前宣布造人成功。（IG@bonnieschan）

陳雅思日前宣布造人成功。（IG@bonnieschan）

聖誕節Bonnie分享了與丈夫郭孟浚的幸福合照，以及貼出孖仔BB相，透露已於9月誕下雙胞胎兒子Ocean和Sun，並以英文長文分享懷孕的過程和經歷，形容這段旅程既艱難又非常值得：「懷雙胞胎是我一生中最艱難但最有價值的旅程之一。前四個月是一陣強烈的噁心和對氣味極度敏感——我幾乎靠著餅乾、冷麵包和水果生活，被限制在我的臥室裡。雖然我的身體保持相對苗條，但我的肚子長得很快，快到了妊娠晚期，在床上打滾就像是在鍛鍊身體，站立太久會傷害我腫脹的腳，背痛也成了我每天的煩惱。」

陳雅思原來9月時已誕下孖仔。（IG@bonnieschan）

陳雅思原來9月時已誕下孖仔。（IG@bonnieschan）

陳雅思原來9月時已誕下孖仔。（IG@bonnieschan）

直到孖仔出世令Bonnie令天既忙碌又快樂：「今天，只有幾個月大的Ocean和Sun正在咕咕叫，對我們的聲音微笑，並且總是向我們伸出小手。我的手機儲存空間充滿了他們的照片，但我仍然無法捕捉到他們成長的速度。他們的新生兒衣服已經穿不下了，時間過得真快，我的心好痛。成為男孩媽媽是我每天珍惜的冒險，我迫不及待想看看未來會發生什麼。我們全家祝福您和您所愛的人聖誕快樂！」