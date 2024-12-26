53歲前港姐做單親媽媽多年終捱出頭　分享女兒成就四代都讀港大

選美出身，現年53歲的何婉盈，早年淡出幕前後嫁給商人，但婚姻只維持一年半，離婚後和男友未婚懷孕，分手仍堅持誕下女兒。作為單親媽媽的何婉盈為生活曾經試過日間做證券公司上班，夜間去馬會工作，獨力教養女兒不假手於人，近日終捱出頭，開心分享女兒成就。



【1991年港姐．最後五強】何婉盈是當年的五強之一，後期選擇推出娛樂圈，重返校園。（影片截圖）

高峰時期一星期七日都在工作嘅何婉盈，近年終於成功「上車」。(ig圖片）

Elaine已53歲，但仍keep得很好。（何婉盈facebook）

成為單親媽媽多年，轉眼女兒17歲，甚少公開談家事的何婉盈不禁分享喜訊：「女兒收到香港大學的 conditional offer！她，圓了我的夢想。一直以来，我也很希望她會成為我們家第4代，有資格入香港大學。女兒從小我就跟她説。你太爺，你公公，你媽媽也是香港大學畢業。希望你可以順利考入香港大學完成我們家120年香港大學夢。她從小就跟我説，媽媽我一定會好努力完成你的夢想。今天，她終於圓了我的夢。我真的很感動，熱淚盈眶。女兒，多謝你的努力。媽媽愛你。我相信我在天上的爸爸也很安慰他的孫女考入了跟他一樣的大學。」她更指大伯二伯五叔兩個堂細佬，都係香港大學，有醫生，有土木工程師，有工商管理學士，有則師，絕對是學霸世家。

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Elaine十七歲女兒成功考入港大。（何婉盈facebook）

Elaine分享當年港大畢業照。（何婉盈facebook）

Elaine一家四代都是港大學生。（何婉盈facebook）

Elaine素顏都好靚。（何婉盈facebook）

何婉盈又提到多年來耿耿於懷的訪問：「那篇報導我說我人生很後悔為结婚而结婚，為生仔而生。但係我跟住嗰句說話，他們沒有報導。就係我說我當年35歲，知道已經係高齡產婦，所以好希望生，所以為生而生，生完之後，我一生人，覺得最好，最正確嘅決定，同埋最䦕心嘅事情就係生咗我呢個女。但這段冇報導，cut哂，淨係，歪曲我嘅意思，標題話，我好後悔，為生而生咗呢個女。我從沒有在我自己的平臺解釋過，但是今天我需要為這件事情，解釋一下。所以我趁今日這個開心的消息解釋一下，那一段令我很傷心的視頻訪問。如果大家在一些平臺見到我這報導，請千萬不要相信。我最後想再説嘅係，女兒係我一生最大嘅驕傲，我生佢，係我一生做得最對嘅事情。」

Elaine近年重返舞台唱歌。（何婉盈facebook）