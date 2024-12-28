網民爆料《愛回家》兩位入屋演員冇禮貌　大呻不滿：唔該都冇聲

最近有網民在lihkg 連登討論區中發表帖文「有冇見過邊位明星真係令你印象好深刻？」，其中一位網民則貼出一張林淑敏與許家傑拍劇時合作的照片，並留言寫上：「仲有啲奀星，喺黃埔見過大小姐(林淑敏)同送水輝(許家傑)，呢兩條友冇乜禮貌，唔該都冇聲，仲以為平時啲人話佢好Nice係真！」對於網民所分享「大小姐送水輝勁冇禮貌」的回應不過就並未有詳述透露事發的經過，而其他網民也有分享巧遇林淑敏與許家傑真人的親身經歷。

最近有網民在lihkg 連登討論區中發表帖文「有冇見過邊位明星真係令你印象好深刻？」。（網上圖片）

大小姐(林淑敏)同送水輝(許家傑)在TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》深受觀眾歡迎。（梁碧玲攝）

有一位網民指在現實中見過送水輝(許家傑)，並表示：「有次搭地鐵撞到送水輝，我提佢個袋打開咗，之後佢黑住面拉返埋，唔該都冇句。」另一位也有見過送水輝(許家傑)真人的網民分享：「送水輝未入行之前份人係好nice，之後就唔知。」另外有網民分享見過大小姐(林淑敏)的真人，並留言讚對方的人品，並寫上：「見過大小姐兩次，真人好Nice喎！」當中有一位幸運的網民遇見林淑敏與許家傑拍劇，並且分享當天的巧遇經歷：「幾年前見過佢地兩個拍完嘢走，我抱住BB叫佢地同問可唔可以影相，佢地都好NICE咁合照。影咗幾張相都仲好好笑容講byebye！」

有一位網民指在現實中見過送水輝(許家傑)，並表示：「有次搭地鐵撞到送水輝，我提佢個袋打開咗，之後佢黑住面拉返埋，唔該都冇句。」（網上圖片）

有見過送水輝(許家傑)真人的網民分享：「送水輝未入行之前份人係好nice，之後就唔知。」（網上圖片）

有網民分享見過大小姐(林淑敏)的真人，並留言讚對方的人品。（網上圖片）

當中有一位幸運的網民遇見林淑敏與許家傑拍劇，並且分享當天的巧遇經歷。（網上圖片）