黃子韜粉絲人數已達標兌現承諾送車　叫大家別着急：不會低於10台

內地男星黃子韜近日因在直播中表明若社交網粉絲人數能達到1500萬就會送出10輛車作為福利，只要是直播間可以送的車，無論車型還是顏色都可以任選，隨即其粉絲數量激增，更在一天內增加500萬粉絲，現在粉絲人數亦已破2000萬了，不少粉絲都期望送車安排。

黃子韜近日因直播送車引起不少關注。（黃子韜微博圖片）

而眼見粉絲人數早已達到目標，黃子韜之後在直播中表示自己不會食言：「我是遵守諾言的人，10台只是保底，你們知道我說話是非常保守，如果沒有抽中，所有人都取關的話，說實話我會非常失望傷心的。」

黃子韜表示自己會遵守諾言。（微博圖片）

連日來有不少粉絲甚至找好了心水車型，貼在黃子韜的社交網上，令他哭笑不得。但因為有一些車輛實在太昂貴，他表示滿足不了大家的願望，因為要遵守抖音平台的規則，太貴重的東西是不能贈送的：「別着急別着急，首先是這樣的，我呢這兩天再打電話再確認很多的東西，首先我們一定要尊重平台的規定，然後也一定要尊重我們國家的規定，所以呢太貴的車是無法進行贈予的，只有使用權。」又強調一定不會低於10台：「我希望大家給我一點時間，因為很多東西是需要等待的，譬如說要通過平台各種各樣的事情，我們都需要去等，所以不要着急好嗎？如果送的話，你是低估了這幾年的認知，所以這個我應該會準備到一月份吧，反正細節甚麼時候好了，我會隨時開播告訴你好嗎？之前我答應了10台，一定不會低於10台這個數好嗎？」