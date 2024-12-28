趙薇離婚｜富商前夫巨債纏身　被指欠債7.53億遭入稟急劃清界線

趙薇自從在2008年低調下嫁內地富商黃有龍後，身家暴漲的她曾一度被捧為「中國女巴菲特」，夫妻身家曾高達78億港元。不過，趙薇2021年突然被封殺，整整消失在螢光幕前三年多，今日（28日）無預警宣布離婚：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。」

全文如下：

我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。

任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導。

謝謝大家🙏🙏🙏

以往黃有龍及趙薇夫婦，在中港兩地股市相當活躍。（視覺中國）

對於趙薇高調宣布離婚，有傳與黃有龍欠下巨債有關。本周一，智擇創投有限公司入稟指，黃有龍拖欠擇創投有限公司的本金和利息約7.53億元，原告追討該筆欠款外，亦要求黃支付入稟至還款期間的利息，以及相關訟費，現連本帶利追討逾11.2億港元。黃有龍近年被指四處欠債，去年亦被指租住香港荃灣汀九油柑頭「皇璧」但欠租逾280萬港元。

案件編號：HCA2551/2024

點撃下圖睇二人恩愛照片：

+ 1

現年48歲的黃有龍多年來身份神秘，有傳老家在湖南一個村莊，十幾歲隨父離家，後加入新加坡籍。黃有龍多年來一直非常低調，據悉他以房地產起家，生意廣泛，包括經營酒店旅遊業、國際餐飲、建材營銷、汽車貿易、網際網路商業、國際商貿、法國酒莊、礦業、有機蔬菜等行業，他更有一架價值過億的私人飛機。他在2011年為趙薇花費了400萬歐元（約3700萬港元），買下屬法國波爾多的夢隴酒莊（Chateau Monlot），為全球每公頃單價最貴的葡萄園，成為一時佳話。2014年底，夫妻斥資30多億，入股阿里影業， 成為第二大股東，引起巨大關注。

趙薇丈夫黃有龍（左二）與阿里巴巴的馬雲（前排左）及中國恒大的許家印（前排右）關係密切，2014年6月陪同馬雲到廣州恒大中心。（東方IC）

點撃下圖睇酒莊！

+ 7

而黃有龍曾與港姐冠軍葉翠翠拍拖，當時有指女方忽然富貴，以3,100萬元連買兩個賽西湖千呎單位，換來「港姐股神」稱號。二人感情最後只維持了三個幾月，葉翠翠透露拒生仔成分手導火線之一。

葉翠翠已成為三子之母。（ig@tracy_ip）

葉翠翠曾被踢爆連掃兩間北角半山賽西湖豪宅。（資料圖片）

點撃下圖睇葉翠翠大屋：

+ 32