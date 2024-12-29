港姐亞軍婚後唔使撈四圍飛　坐頭等飛杜拜曾多謝有米老公辛苦工作

港姐亞軍張秀文（Sammi）21年與年賺千萬的金融才俊老公王大權（Billy）結婚，全職做少奶奶，雖然目前仍然是TVB藝人，但除了22年錄製無綫節目《答得快 好世界》，Sammi可謂絕迹公開活動，亦極少更新社交平台，幾乎神隱。

張秀文以往在TVB做主持為主，亦不吝嗇其好身材。（節目截圖）

張秀文21年底與金融才俊老公Billy結婚，婚前曾表示老公提出送黃竹坑豪宅，但她嫌太貴不好意思收。（資料圖片）

張秀文與老公經金牌媒人Bob介紹而相識，大家都說Sammi嫁得好好。

不過她9月生日時，以及上月底就曾激罕在IG post相，分享生活近照，兩次都是去旅行，一次去日本，一次去英國，可見婚後已唔使做，過住四圍飛的闊太生活。而近日她再在IG限時動態貼出一張機艙相，就環境所見Sammi身處頭等機艙，螢幕顯示她從倫敦飛杜拜，手執一隻公仔說：「Miss you」其實月前她也曾透露老公在杜拜工幹，Sammi還不忙識做多謝老公：「多謝老公辛苦工作 老公杜拜工幹老婆福崗玩樂」此行莫非就是去杜拜會合老公？

Sammi在9月生日時，相隔多年更新社交平台，去褔岡旅行。（IG@sammicheung926）

Sammi與陳詩欣等好友同行。（IG@sammicheung926）

Sammi公開多謝老公辛苦工作，指對方去工幹自己就去玩，相當幸福！（IG@sammicheung926）

11月Sammi再飛英國。（IG@sammicheung926）

她很喜歡Jellycat毛公仔，特地去潮聖。（IG@sammicheung926）

又透露自己買了三隻Jellycat公仔。（IG@sammicheung926）