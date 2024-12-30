超級富二代著平價T恤偕妻去UNIQLO掃底褲　曾被指身家一夜暴漲5億

圈中有不少富二代、富三代，有人恃住含金鎖匙出世就揮霍無度，但亦有人非常慳家！已故賭王何鴻燊的幼子何猷君現時是電競公司上市老闆，並成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創始人，今年7月時，他持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group)在美國納斯達克證券所（NASDAQ)掛牌上市，有指身家一夜暴漲5億！不過29歲的他早前就表示，希望自己在30歲前能身家過億，變相透露自己距離成為億萬富豪尚有些少距離。

何猷君有份的電競公司NIP Group在美國納斯達克證券所（NASDAQ)掛牌上市，他成為了亞洲最年輕的NASDAQ創始人，有指身家一夜暴漲5億。（微博@何猷君MarioHo）

何猷君在NASDAQ的大電視前留影，牆上登著他與家人的合照，他指賭王以往常常出現在電視上，但應該未試過出現在NASDAQ的電視，他希望自己可以令父親感到自豪。（IG@momomarioho）

何猷君希望30歲前身家可以過億。（IG@momomarioho）

賭王遺產當然多，但何猷君曾不止一次公開強調﹐自己並不依賴家族財富，更曾在婚前向妻子奚夢瑤表明需要自己努力創業，希望夫妻共同奮鬥，他說過：「你不要以為我是有一張無限額度的卡的富二代，因為我說過我不拿家裡的錢，我不是這種人。我只能自己去做事，這幾年你要跟我一起，真的要去打拼，我真的要去創業。」

早前何猷君與老婆奚夢瑤及家姐何超蓮出席活動。（VCG）

何猷君曾向奚夢瑤表示，自己不是信用卡任碌的富二代，他不想靠屋企，他希望女方明白跟自己在一起，是要一起在事業上打拼的。（IG@mingxi11）

家中樓底高，可擺放大型聖誕樹，即使奚夢瑤178cm高，都不夠高觸碰到聖誕樹頂部。（小紅書@奚夢瑤）

奚夢瑤曾公開二人的上海複式豪宅內部照片。（影片截圖）

有網民就引述了近日有關何猷君的報道，指自己親眼見過對方平民一面。她貼出一張疑是何猷君與奚夢瑤的背影照，高度以及髮型都神似二人，帶中左邊的男士手挽紙袋，穿著的黑色T恤不是什麼名牌，而是UNIQLO的$99 UT系列，而且是PIXAR Collection UT，圖中有《Toy Story》巴斯光年與索克天王的畫面，可見何猷君相當有童真。

有網民貼出見到何猷君與奚夢瑤行街的照片。（Threads@oohlalaash2）

何猷君身上的T恤，是UNIQLO與PIxar聯乘的$99款，非常平民貼地。（UNIQLO）

其實之前都曾有網民在街上偶遇何猷君，指他一身白T黑短褲街坊Look打扮現身，而且毫無架子，找他合照都相當友善。（小紅書）

網民更大爆見到他去UNIQLO「掃底褲」，寫下：「曾經喺東京嘅Uniqlo撞過何猷君奚夢瑤兩公婆，見佢買左一大袋起碼廿條airisim底褲，少有富二代成身上下都係著Uniqlo（tshirt都係）應該真係與眾不同🙏 」翻查UNIQLO官網，AIRism內褲一般只是$79條，他去東京買更肯定平過香港。

該網民更指，何猷君全身上下都是UNIQLO，著住UT去掃Airism底褲。（Threads@oohlalaash2）

其他人留言：「因為佢唔洗著到成身logo人地已經知佢係有錢人，佢嘅身價刻左係個樣度😂😂😂」、「佢真係親力親為自已做野嘅，利申見過真人」 、「其實佢同超儀 超蓮都ok 個個都貼地⋯ 啲人酸啫 超瓊都係㗎， 不過因為保安問題先要住啲高尚住宅啫 同埋唔洗憂，但人哋都有付出好多努力，做錯少少都俾全世界X 壓力都幾大」不過也有網民持其他意見，回覆：「見過佢兩公婆係LV買幾十萬走😂」、「佢老婆幾十個hermes😂」

不少網民認為何家的多位成員其實都好貼地。（Threads）

網民持有不同意見，有人認為真正有錢人很多都低調，因為不需要靠名牌彰顯身價；但亦有人說其實何猷君與太太都有好多Hermes、LV。（Threads）