90歲南紅因楚原離世傷心暴瘦20磅　罕談與謝賢胡楓「唔過電」原因

現年90歲的南紅（原名蘇淑眉）是60年代粵語片著名女星，1967年嫁給資深大導演楚原，二人相愛逾半世紀，楚原於2022年2月離世，享年87歲。老伴離世後，南紅甚少現身公開場合，直到楚原逝世8個月後，南紅出席粵劇慈善活動時撐住拐杖到場，被指暴瘦憔悴，情況令人憂心。

楚原在2018年獲金像獎頒發「終身成就獎」，太太南紅及孫女亦有上台，場面溫馨。（資料圖片）

楚原於2022年2月離世，享年87歲。（資料圖片）

老伴離世後，南紅曾撐住拐杖現身，當時已瘦了10磅，之後因太傷心體重再跌。（電視截圖）

日前南紅罕有現身好友楊紹鴻的網上頻道節目，見她身形豐腴，打扮得靚靚，化了妝面色更顯紅潤，臉上不時掛着笑容，而且說話中氣十足，精神不錯。她透露現在有工人照顧日常生活，還會尋找自己興趣：「因為細個好想學嘢，但係冇錢，到咗而家咪周圍學，開心吓，我間中都會去朋友度唱K。」

南紅現身好友楊紹鴻的網上頻道節目。（YouTube截圖）

南紅身形豐腴，化了妝打扮得靚靚。（YouTube截圖）

南紅透露現在會搵自己喜歡嘅事去學。（YouTube截圖）

談起昔日與謝賢鬥嘴亦笑瞇瞇。（YouTube截圖）

節目中，南紅亦有分享與楚原的相戀經過，指二人是在片場中認識，當時她只是一個臨時演員，而楚原是編劇，在《七重天》合作後開始熟稔。南紅稱當時大家都窮，最大的娛樂就是看電影，但拍拖九年都沒有拖過手仔，笑言：「當時都唔知咩叫拍拖！」

南紅是60年代嘅當紅花旦。（電視截圖）

曾與胡楓有好多合作。（網上圖片）

當年南紅與不少小生演情侶，當中包括謝賢、胡楓、周驄等，但她稱從未熷有感覺，反而最後情傾楚原。南紅笑說：「因為謝賢已經有嘉玲，嘉玲梗係靚過我，佢點會追我，加上我又冇諗住愛情，我根本冇父愛，亦唔知乜嘢係愛情，只係知媽咪好錫我。我同謝賢都講過唔會鍾意對方。」而謝賢更曾說過一定不會愛她，南紅續說：「我哋嗰時打燈一企個幾兩個鐘頭，佢（謝賢）講『南紅我真係唔會鍾意你』，我話『我夠唔會鍾意你咯』，嗰陣廿幾歲之嘛，咪鬥口令（鬥嘴）嘅，哈哈。」

南紅指當時嘅小生個個都有女朋友。（電視截圖）

南紅同謝賢經常演情侶，但大家都唔過電。（電視截圖）

南紅直言當年選擇嫁給楚原亦會聽到閒話：「好多人話我唔嫁演員而嫁導演，梗係貪佢地幫你好多。但係完全冇，我同佢一啲題內話都唔會，我又唔識做導演，佢又唔識做演員，佢一做戲我就笑。」南紅又爆楚原本身很喜歡做演員，一早已經計劃好。南紅表示自己喜歡讀書多的男人，而楚原是大學生自然會增加好感，「我冇諗到佢嘅才華，但係佢好叻，喺朋友面前係做領導，好有領導才能，當然有學識都會加分。」

南紅喜歡讀書多嘅人，而楚原就係大學生。（網上圖片）

楚原喺《卡拉屋企》飾演白頭佬。（電視截圖）

南紅爆楚原一直都好想做演員。（電視截圖）

對於被指在楚原離世後暴瘦，南紅說：「好多人話我暴瘦，根本唔係，而家先叫啱，嗰陣太肥，個老公又鍾意食嘢，成日跟住佢，嗰陣又冇諗做乜，咪140磅，我老公唔喺度之後，的確係瘦咗，咁有兩年心情唔好咪瘦，得番120磅，後尾心情好番，咪變130磅，我覺得而家啱我，人都靚啲。」南紅透露明年將會「復出」，將與2025年跟楊紹鴻去泰國唱戲，但詳情暫時賣關子。

南紅透露明年會復出唱粵曲。（YouTube截圖）

南紅與楚原相愛逾半世紀。（網上圖片）

南紅曾與楚原一齊出席《卡拉屋企》飯局。（網上圖片）

昔日二人經常結伴出席飯局。（網上圖片）