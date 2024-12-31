愛回家｜網上驚爆角色每集人工　劉丹身價冠絕咁回應　有人竟為零

《愛·回家之開心速遞》一直是TVB收視保證的王牌處境劇，至今播出已超2400集。雖然近年有不少劇中演員離開劇組，甚至離巢，令不少觀眾覺得劇集已變質，但仍有不少捧場客。近日，網上則流傳一張《愛》劇「每集之每人人工」的列表，雖然當中沒有表明時間，但隨即引起網民熱議。當中以劇集靈魂人物「熊樹根」劉丹（丹爺）身價最高，每集6000元，按現時劇集一星期播六集計算，丹爺一星期穩賺3萬6千元；女演員方面則有一位上位小花，片酬竟高過「女一」；另外也有新人連一蚊都沒有，令人嘩然！

《愛·回家之開心速遞》一直是TVB收視保證的王牌處境劇，至今播出已超2400集。

早前驚傳《愛·回家之開心速遞》停廠改劇本，後來無綫就圍繞劇集的不實傳言進行澄清，並指出多個報導中存在誤解。

近日網上流傳一張《愛》劇「每集之每人人工」的列表，雖然當中沒有表明時間，但隨即引起網民熱議。（Threads截圖）

在所流出的《愛·回家之開心速遞》每集之每人人工列表中，清楚劃分男一及女一等不同級別，旁邊並附上各人每集的人工，當中以曾客串的歐陽震華價位最高，一集價錢高達22750；但以常規演員而言，人工最高的是劇集靈魂人物丹爺，每集6000元；其次是「男三」周嘉洛（飾 金城安），每集5750元；而「男二」單立文（飾 熊樹仁）就以5500一集排第三；至於吳偉豪（飾 朱凌凌）和陳浚霆（飾 龍璟風）則同以4500，位列第四。

丹爺片酬冠絕，每集6000元。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

歐陽震華早前曾客串《愛·回家之開心速遞》，網傳一集價錢高達22750。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

周嘉洛憑《愛．回家之開心速遞》「金城安」（廢青安）一角成功入屋，網傳每集5750元，僅此丹爺。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

「男二」單立文（飾 熊樹仁）就以5500一集排第三；至於吳偉豪（飾 朱凌凌）和陳浚霆（飾 龍璟風）則同以4500，位列第四。(節目截圖)

至於女演員方面，獲無綫力捧的古佩玲（飾 申瑞素），以5000元成為女演員單集片酬之冠；緊隨其後的則是「三太」樊亦敏，每集片酬4750；兩人比「女一」呂慧儀（飾 熊若水）的4500元還要高；而「大小姐」林淑敏（飾 龍力蓮），就只能與莊思明以及「崔Auntie」同以4250元拍第四；但最令人意外不到的是，已離開劇組的王海榛（前名：王子涵），價錢也達4000元，超越滕麗名和湯盈盈。深受網民喜愛的女神葉蒨文（飾 Candy），每集片酬1500元，屬於低位。

獲無綫力捧的古佩玲（飾 申瑞素），以5000元成為女演員單集片酬之冠。（資料圖片/梁碧玲攝）

三太則在女演員每集人工方面排第二。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

身為「女一」的呂慧儀（飾 熊若水），只能以4500元一集拍第三。（IG圖片）

大小姐咁受觀眾喜愛，每集人工都只是排到第4。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

有人高片酬，但有人竟然是零片酬，加入劇組不久、在劇中飾演龍家三房兒子阿Joe的何晉樂，在表上顯示竟為0，數字震驚網民，難怪留言：「0蚊係咩事，貼錢返工？」另外，已離《家》出走的蘇韻姿、陳思圻、梁茵和「池美麗」鍾凱琪，每集叫價則是：4250元、2500元、1250元以及500元。

而該列表在網上流出後，隨即引起網民熱烈討論：「根叔拍足一星期係咪淨袋42000」、「個個我都信，係Bobby唔信」、「何晉樂冇人工？」、「乜得有個做義工唔收錢咁偉大呀！」、「5000果位女乜料？多過大小姐？」、「素素人工貴過女一」、「啲植入式廣告咁重手，每人5000都畀得起啦」；但也有網民這份列表半信半疑：「流料，5舊水一集 邊有人做啊」、「膠面人竟然有5000，可信程度好低。」、「一睇就知假」。

在劇中飾演龍家三房兒子阿Joe的何晉樂，在表上顯示為0，數字震驚網民。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

深受網民喜愛的女神葉蒨文（飾 Candy ），每集片酬1500元，屬於低位。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

已離《家》出走的蘇韻姿，每集人工也非常高。（蘇韻姿IG）

《香港01》就此列表的「真偽」電話訪問丹爺、古佩玲和蘇韻姿，對於每集片酬是全劇之冠，他沒有否認，只表示：「哈哈⋯⋯點講都冇所謂啦，大家估吓啦！」答案耐人尋味。而古佩玲回覆說：「我冇咁多人工，但係我會努力的！希望可以慢慢賺更多！睇到呢個message真係嚇親、笑咗」。蘇韻姿則笑說：「咁搞笑？網上嘅嘢大家都係唔好太過相信，因為可能寫呢篇嘢嘅人都唔係喺TVB做嘅，大家覺得好笑就開心啦！」