天王嫂家居look化身可愛師奶令豪宅曝光　家中一角已大過蝸居睡房

現年37歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年4月18日在香港擺酒結婚，婚後育有一對寶貝女兒，大女Chantelle與細女Charlotte，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人已踏入結婚8周年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。她亦不時更新社交網同大家分享生活點滴。

方媛與老公郭富城及兩名寶貝女兒。(ig圖片)

方媛與老公郭富城十分恩愛。(ig圖片)

方媛趁昨日除外於抖音上載了一條短片同大家一起迎接新一年。她留言寫道：「想得到煙花馬上有煙花，來一起許下新年願望吧！希望我們都越來越好。」片中可見方媛戴着眼鏡，身穿粉色睡衣，以家居look示人，她在鏡頭前蹦蹦跳，擺出可愛表情及姿勢。之後鏡頭一轉，方媛已換上紅色旗袍、化上靚妝並擺出許願手勢，向着背景的煙花許願。網民都好奇片中的煙花背景是否對住家中巨型電視拍攝的。

方媛家居look。(抖音截圖)

網民又留意到方媛蹦蹦跳的位置是複式豪宅的樓梯轉角位，單是這個位置已空間感十足，該處面積甚至與不少香港人所住的蝸居房間差不多。片中可見郭富城家住的豪宅裝潢走簡約溫馨風格，地上鋪上木地板，樓梯轉角位擺放了畫作及盆栽，盡顯品味。

方媛對煙花許願。(抖音截圖)

方媛對煙花許願。(抖音截圖)

方媛豪宅樓梯轉角位已空間感十足。(抖音截圖)

方媛豪宅樓梯轉角位已空間感十足。(抖音截圖)