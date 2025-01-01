李佳芯2024最後一帖文疑默認離巢TVB　公開一物以新身份接受挑戰

2025年伊始，李佳芯（Ali）亦有了新方向，與TVB拉鋸多時的續約問題，似乎終於有答案！昨晚（31日）倒數新一年，李佳芯在社交平台分享一段回歸片段，透露去年做回學生重返校，新一年將「以新的身份 期待下一個作品💪🏻」似默認離巢TVB。

新一年曬長腿。（IG@aliaim）

李佳芯2024年最後一個Post有暗示。（IG@aliaim）

似乎已定立新方向，默認離巢TVB。（IG@aliaim）

李佳芯全文如下：

2024 大部份時間變回一個學生，很享受學生身份。學一直想學的東西，去從未到過的地方認識了新的朋友、做以前從未想像的事情當腳步邁出後，真的就不再害怕了！2025 繼續接受新挑戰！以新的身份 期待下一個作品💪🏻#goodbye2024 #ALife 李佳芯

吸收下天地靈氣。（IG@aliaim）

去年重返校園。（IG@aliaim）

Show學生證。（IG@aliaim）

去年都好少工作。（IG@aliaim）

原來進修做返學生。（IG@aliaim）

+ 20

現年42歲的李佳芯一向甚有觀眾緣，2018年憑《BB來了》港媽一角榮升視后，但因各種因素，以及與TVB的續約問題，近年工作量及曝光率大減，今年初拍畢劇集《麻雀樂團》後，便沒有工作安排。上月她被發現靜悄悄地在IG更新工作聯絡方式，從TVB經理人改為「DM for work」，離巢一說早已有跡可尋。

李佳芯憑《BB來了》獲得「最佳女主角」。(aliaime@IG)

李佳芯近年與TVB的合約問題，受到外界關注。（IG@aliaime）

有網民留意到李佳芯社交平台的工作聯絡人已由TVB經理人，改為「DM for work」。（IG@aliaime）

不過目前在TVB官方網站「經理人合約女藝員」一欄仍見到李佳芯的名字。（網上截圖）

李佳芯自去年初透露年底前將面臨與TVB續約問題後，雙方談判一直陷膠著，仍未達成共識。去年11月，李佳芯在活動上亦透露與無綫仍未傾好條件，指大家都需要考慮，更表示不同階段有不同要求，現在想做自己喜歡的事情。似乎方向與想法都未能與TVB達成一致；加上早前又缺席TVB台慶，種種跡象令人懷疑是否已低調離巢；不過目前在TVB官方網站「經理人合約女藝員」一欄仍見到李佳芯的名字。

李佳芯早前出席活動時，似乎已有所暗示。（資料圖片/葉志明攝）