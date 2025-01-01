林保怡驚爆與台灣男神倒數睇煙花　又攬又錫親暱行為震驚網民

昨日是除夕夜，很多人都會外出看煙花倒數慶祝，向來愛玩的台灣男神王大陸也不例外，而且他還來了香港倒數，不過最令網民震驚的是，陪他倒數的身邊人竟是前師奶殺手林保怡，兩人還親暱地錫錫，惹來無限猜測！

王大陸最近都在香港拍攝。（小紅書圖片）

似乎非常享受。（小紅書圖片）

王大陸除夕夜在香港倒數看煙花。（小紅書截圖）

開心到好似小朋友咁。（小紅書截圖）

其實王大陸最近都在香港拍攝新片《無法饒恕》，戲中與林保怡和林家棟合作。正值除夕夜，他也放下工作狂歡一番，並把片段分享到社交平台，他寫上：「2025年第一條視頻！祝大家新年快樂！」片中，王大陸似喝了酒面紅紅，看到維港上的煙花即變了小朋友，裝作用口在吃煙花，又跳起舞來，非常興奮。但最爆的是，陪他倒數的身邊人竟是林保怡，王大陸還將對方拉入鏡，兩人又搭膊頭又頭貼頭，態度親暱，之後王大陸還肉緊地錫了林保怡一啖，面對王大陸的偷吻，林保怡都顯得有點不好意思。

好盡興。（小紅書截圖）

陪王大陸倒數的竟然是林保怡，令不少網民驚訝！（小紅書截圖）

兩人正拍攝新片《無法饒恕》。（小紅書截圖）

林保怡多年感情事向來低調，性向更是成謎，故王大陸此親密舉動，引起網名議論紛紛：「哇！居然跟保怡在一起跨年！」、「就這麼親上去了」、「林保怡今年的第一親」、「在一起了？」、「不會中途轉基吧」，不過也有網民直言：「大陸可太直了，他只是愛親人」、「直的才敢這麼放肆」。

而王大陸確實是圈中「大直男」，以往的女友及緋聞對象位位都是女神級，先後與林允、韓國女星姜漢娜及台灣女星劉奕兒傳出緋聞。2021年因與蔡卓宜合作拍攝內地戀愛真人騷《怦然再心動》而「戲假情真」，當年兩人更多次被拍得拍拖行街，其後更有指兩人已踏入「見家長」地步，可惜戀情僅維持了兩年就告終。

王大陸還突然偷吻林保怡，搞到林保怡都有點不知所措。（小紅書截圖）

相信二人因合作成為了好朋友。（小紅書截圖）