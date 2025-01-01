倪妮罕談感情事坦承戀愛腦　目前未遇到很喜歡的人：好久沒有

內地女星倪妮罕有參加綜藝節目，近日其有份參與的《太陽市集》播出，引起不少關注，然而，在節目中其大方談感情事，坦承自己是戀愛腦，而目前還沒有遇上很喜歡的人，感情事似乎還是一片空白。

倪妮罕有在節目上談感情事。（倪妮微博圖片）

在節目中，嘉賓們坐在河流旁閒談，而當問到是不是屬於戀愛腦之人時，倪妮二話不說坦承：「我戀愛腦，我在感情裡肯定是要百分之百付出的，這是肯定的。」又強調人要有經歷後才明白自己需要的是甚麼：「但是就是你不可能做甚麼事情，它一下子就會成功，它肯定會有出現各種的變故，甚麼的。你總得經歷了這個階段之後，想明白之後才能知道自己是一個甚麼樣的性格，我適合怎麼樣處理我生活跟我工作的關係，你不經歷你永遠不知道，我反而覺得這是一個特別寶貴的過程。」

而當被謝娜問到如果遇到很喜歡的人時會怎麼表現，她就笑言：「我覺得我會屬於害羞的，我覺得我會不好意思的，我好久沒有遇到過了。」這一番說話似乎簡接承認了現時的感情生活狀態是空白的。

倪妮坦承是戀愛腦。（微博圖片）

倪妮自出道以來曾與男星馮紹峰相戀，可惜二人的戀情只維持了三年，在2015年就分手。相隔一年後，其與男星井柏然相戀，二人愛得高調，但在2018年二人就退回朋友關係，二年情正式玩完。