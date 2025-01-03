前港姐季軍豪宅曝光樓底極高　曾豪門夢碎嫁飲食商人變過億闊太

1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia，而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女。不過去年年中袁彩雲返港接受傳媒訪問時就表示有意復出娛樂圈，而她在IG亦十分活躍，不時分享日常生活，日前她就拍片大玩手眼協調挑戰，更意外令其豪宅曝光！

袁彩雲好Fit！（IG@colourcloud）

袁彩雲在1996年參選港姐奪得季軍而入行。（視覺中國）

一家三口幸福美滿。（IG@colourcloud）

為囡囡慶祝生日。（IG@colourcloud）

去年年中袁彩雲難得返港。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

老公同囡囡都有同行。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

日前她就拍片大玩手眼協調挑戰。（影片截圖）

片中所見，豪宅裝修以淺色為主，大廳擺放了一張香檳色大梳化，飯廳有一張大圓枱，更掛了一盞水晶燈，大屋樓底極高，空間感十足，盡顯氣派！而袁彩雲過往亦曾分享不少家居照，可見大屋至少有三層，屋內亦掛滿藝術品及畫作，還擺放了不少家庭照，感覺溫馨。在德國出生長大的袁彩雲精通德語、法語、英語、粵語及國語，曾奪得1996年香港小姐季軍及國際親善小姐，雖然她在劇集中以飾演配角為主，但她與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新的一段戀情就備受關注。2006年兩人被影到一起打高爾夫球，更多次傳出好事近的消息，但有傳因袁彩雲嫁入豪門心切，經常高調公開感情事令胡家反感，最後兩人拍拖僅僅半年就分手。

更意外令其豪宅曝光！（影片截圖）

空間感十足。（影片截圖）

至少有三層。（影片截圖）

樓底極高。（影片截圖）

樓底極高。（影片截圖）

陽台。（IG@colourcloud）

舒適。（IG@colourcloud）

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袁彩雲當年曾與胡文新拍拖半年，一度有傳她將嫁入豪門。（視覺中國）

分手後不久，袁彩雲就與現任老公Anthony在朋友介紹下相識，她曾在接受訪問時透露當年獲TVB安排出席在溫哥華舉行的大型節目，工作結束後，眾人到Anthony的餐廳食飯，亦是她第一次見到對方，雙方感覺都不錯。之後兩人開始約會，更展開異地戀，直至2009年在溫哥華秘密註冊結婚，同年於香港舉行婚禮。據知Anthony在加拿大經營7間餐廳，身家過億，婚後袁彩雲隨老公定居溫哥華，並在2013年誕下囡囡Alycia。雖然袁彩雲已經淡出幕前，但仍不時在社交平台分享日常生活，閒時與好友聚會，一家人去旅行，生活簡單又幸福！

袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下認識，兩人在2009年結婚，婚後定居溫哥華。（微博@袁彩雲）

袁彩雲大曬Hermès手袋。（IG截圖）

貴氣十足。（IG@colourcloud）

Keep得好！（IG@colourcloud）