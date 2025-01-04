前TVB花旦傳擁百億身家息影15年復出　內地登台獻唱竟被發現咪嘴

港姐出身的前TVB花旦郭可盈，自2009年拍完劇集《富貴門》就淡出娛樂圈，婚後專心相夫教女。早前郭可盈突然到北京、貴州等地登台演出，令網民大感驚喜，大讚她保養得宜，又惹來外界猜測她是否有意復出。雖然其後郭可盈同老公林文龍出席活動時就否認密謀復出，但日前她又去到吉林登台，吸引大批粉絲捧場！

郭可盈與囡囡一起為林文龍慶祝生日。（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）

早前郭可盈突然到北京、貴州等地登台演出。（影片截圖）

郭可盈與林文龍激罕以夫妻檔出席公開活動，但就否認密謀復出。（葉志明攝）

有網民上載了郭可盈登台獻唱的片段，片中所見，身穿Bling Bling露膊晚裝的郭可盈，在台上獻唱鄭秀文的歌曲《終身美麗》，不但全程笑容滿面，又同台下觀眾互動揮手打招呼，非常親民零架子，網民紛紛留言大讚她Keep得極好：「很抗老」、「高婕還是這麼漂亮」、「狀態很好」，但亦有留意到郭可盈疑似「咪嘴」：「最後『如果可抱起這愛情』發現是假唱……」

登台。（影片截圖）

登台。（影片截圖）

打招呼。（影片截圖）

獻唱。（影片截圖）

疑似咪嘴。（影片截圖）

被發現。（網上截圖）

此外，不少網民對郭可盈復出都議論紛紛，好奇身為百億千金的她為何會復出。出身富裕的郭可盈，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，有傳其父2011年病逝後，遺下逾百億資產給四名子女，而郭可盈淡出幕前後接管家族生意，衣食無憂。據知郭可盈與林文龍手持多項物業，除了自住的西貢匡湖居4層高獨立屋之外，郭可盈在2005年曾斥資約5,000萬元狂掃「一號．銀海」4個1,200多呎的海景單位，估計手持至少近2億元物業！

出身富裕的郭可盈，爸爸郭達昌做塑膠廠起家。（IG@khy_official）

在西貢匡湖居4層高獨立屋慶生！（IG@khy_official）

樓梯。（影片截圖）

佈置屋企。（IG@khy_official）

生活無憂。（IG@khy_official）

一家三口睇劉德華演唱會。（IG@khy_official）