七仙羽師傅PK湯博士 指對方小氣欠風度：唔使喺背後話我潑婦㗎

七仙羽師傅今日（3/1）現身荔枝角出席HOY TV《開雲秘笈2024》節目錄影。對於早前與「大好友」紀惠集團行政總裁湯文亮（湯博士）大戰，點評今年投資市場表現成地花生，事後湯博士在網上撰文表示：「今早去到茶餐廳，有客人話睇到YouTube，問我點解咁失策，唔知道好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦，點解同個潑婦一齊做節目，被佢chur到唔得甩身。」

七仙羽師傅湯博士小氣欠風度。（陳順禎攝）

七師傅接受《香港01》訪問時表示：「其實湯博士肥嘟嘟幾可愛，好似去海洋公園見到熊貓嘅時候，就諗起湯博士嘅可愛。同埋嗰日湯博士對我有不滿，當面可以質問我，但唔使喺背後話我潑婦㗎，同埋佢講咗一句說話爛佬怕潑婦。咁我就係度諗，佢咪就係鬧緊自己，後尾我心諗就算啦。其實嗰日同佢PK，我係有扯住佢件衫領話佢係騙子，當時個場面就好似捉姦嘅一樣，同埋有好多精彩嘅畫面都冇出到街，可能記者驚湯博士老婆唔開心，因為個畫面就好似捉姦一樣。（之前有冇因為聽過佢講，跟住投資有損失？）冇聽過佢，因為我自己識得分析，我係靠自己，唔需要靠別人，我知樓市會跌，但佢就話樓市會升，佢仲唔係呃我咩，咁所以我先捉住佢衫領話佢係騙子，可能佢驚俾佢老婆見到，刺激到佢老婆，怕佢老婆以為我同佢有嘢，變咗後尾記者都剪走晒。」