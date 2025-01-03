李嘉欣勁敵67歲舊愛宣布婚訊　註冊完即搭私人飛機出埠度蜜月

現年55歲的陳淑蘭在1988年參選港姐奪得亞軍，更力壓「大美人」李嘉欣奪得最上鏡小姐，令李嘉欣大受打擊，甚至衝入後台爆喊。雖然陳淑蘭至今未婚，但過往感情生活亦多姿多彩，她曾在1996年與漫畫家祈文傑拍拖，但可惜二人因性格不合分手，不過兩人再見亦是朋友，相處融洽。日前祈文傑在IG宣布婚訊，並曬出多張與老婆的合照，寫道：「🧧隆重宣布🤗我們結婚了👩🏻‍❤️‍👨🏻註冊完即往度假🛩️迎接美好未來㊗️大家新年快樂🥂」

陳淑蘭。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭在1988年參選港姐奪得亞軍。（網上圖片）

更力壓「大美人」李嘉欣奪得最上鏡小姐。（網上圖片）

蘭子與舊愛祈文傑再見亦是朋友，她更與翁虹一起為祈文傑慶祝生日。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

日前祈文傑在IG宣布婚訊。（IG@davidkikiki）

恭喜恭喜！（IG@davidkikiki）

恭喜恭喜！（IG@davidkikiki）

恭喜恭喜！（IG@davidkikiki）

合襯！（IG@davidkikiki）

合襯！（IG@davidkikiki）

相中所見，一對新人拍攝了不少婚紗相，新娘子以Deep V長裙上陣，氣質優雅。兩人又大曬婚戒，更搭私人飛機去度蜜月，一起出海、游水、打高爾夫球，相當瀟灑！

新娘子以Deep V長裙上陣，氣質優雅。（IG@davidkikiki）

新娘子以Deep V長裙上陣，氣質優雅。（IG@davidkikiki）

新娘子以Deep V長裙上陣，氣質優雅。（IG@davidkikiki）

大曬婚戒。（IG@davidkikiki）

搭私人飛機去度蜜月。（IG@davidkikiki）

搭私人飛機去度蜜月。（IG@davidkikiki）

搭私人飛機去度蜜月。（IG@davidkikiki）

出海。（IG@davidkikiki）

度假。（IG@davidkikiki）

度假。（IG@davidkikiki）

打高爾夫球。（IG@davidkikiki）

瀟灑！（IG@davidkikiki）

陳淑蘭曾自爆當年為追祈文傑而惡補漫畫，雖然最後分手收場，但多年來都保持友好關係，當年兩人分手後，陳淑蘭曾與祈文傑手拖手出席活動，她曾表示可以與前度「再見亦是朋友」，她希望二人的關係就好像謝賢和狄波拉一樣，永遠都是好朋友：「就算做唔成夫妻都可以做朋友，可以交心，唔會互相背叛。好似祈文傑咁，佢的確好好，但大家真係冇緣份，點解分手就唔可以做朋友呢？佢哋者係好好嘅人，唔做朋友係我嘅損失。」

再見亦是朋友。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭與祈文傑分手多年，一直保持友好關係。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）