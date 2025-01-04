陳寶珠晚年享福元旦有兒媳陪慶78歲生日　曝光豪宅裝潢簡約不奢華

60年代「影迷公主」陳寶珠在元旦迎來78歲生日，她的兒子楊天經日前在facebook分享與媽媽慶祝的生日照片，寫道：「祝媽媽生日快樂！身體健康！事事順利！」穿上紅色樽領毛衣襯米白色外套的陳寶珠，笑容滿臉，氣色甚佳；兒子楊天經攬實媽媽的左邊，新抱吳文珊則繑着奶奶的右手，一家人簡簡單單在家中慶祝，溫馨有愛。

陳寶珠有兒媳陪過78歲生日。（facebook@楊天經）

陳寶珠一直好錫兒子。（facebook@楊天經）

陳寶珠離婚後獨力撫養兒子天經。（facebook@楊天經）

陳寶珠紅足半世紀，據了解一直與家人同住香港島大坑的傳統豪宅，楊天經還分享多兩張近年與媽媽慶祝生日的照片，意外曝光了家居的裝潢，牆身以米色為主調，配以白色門框，飯廳有一張大圓餐桌，旁邊有一個木色大櫃方便擺放雜物。而廚房的廚櫃亦是深啡色，近門口放了一個雙爐頭，旁邊有一個普通的雙門雪櫃及乾濕洗衣機。整體色調和諧，格局簡約平實沒有奢華豪裝。

疫情後，陳寶珠都只與兒媳在家簡單慶祝。（facebook@楊天經）

元旦生日的陳寶珠。（facebook@楊天經）

陳寶珠多年來都keep住銀白清爽短髮。（facebook@楊天經）

每年新年都封大利是俾兒子同新抱。（facebook@楊天經）

仲有跪地斟茶傳統儀式，亦可見全屋簡約裝修。（facebook@楊天經）

寶珠姐接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，被問及2020 年後未有再開生日派對，寶珠姐說：「因疫情關係也不敢太多人聚在一起，否則很容易感染，自己也要小心點，這幾年已習慣了和屋企人渡過，簡單吃頓飯便 ok ，當然人多有人多的熱鬧，人少便有人少的那份溫馨，是兩種截然不同的感覺。」雖然疫情過去，但大部份影迷跟她年紀差不多，為大家健康著想，暫未有打算，不過汪曼玲就期盼在寶珠姐80歲大壽時再舉行一個大 party 慶祝。談及寶珠姐是被萬千寵愛，寶珠姐表示她很感恩，大家至今仍然那麼愛她是她的福氣，兒子也很鍚自己，新抱亦對她好，真的夫復何求，只希望身體健康，開開心心過每一天，也希望大家開心，這便是她的心願。

陳寶珠曾經係60歲搞大型party。（YouTube@汪曼玲）

晚年享福。（facebook@楊天經）

寶珠曾接受汪曼玲訪問。（facebook@楊天經）

陳寶珠已經幾年無舉辦生日派對。（網上圖片）

陳寶珠在1974年與拍拖4年的楊占美結婚，婚後誕下兒子楊天經。可是這段婚姻只維持到1982年便告終，楊占美於1987年因心臟病逝世，而陳寶珠一直未有再婚，獨力照顧兒子楊天經，而兒子亦好孝順，一直侍在媽媽左右。

陳寶珠一直獨力照顧兒子。（facebook@楊天經）