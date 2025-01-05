童星「招積仔」徐國強40年不變樣　親解點解咁招積談復出機會

80年代童星徐國強徐國強，曾演出過不少教育電視和TVB劇集，包括《封神榜》飾演童年版哪吒、《香港81》系列與陳齊頌合作飾演母子，又曾在《歡樂今宵》與阿叻陳百祥做對手演趣劇。天生膚色黝黑的徐國強因為樣子生得「寸寸貢」，專演百厭牙擦仔角色，而令觀眾留下深刻印象。

徐國強徐國強拍過好多教育電視。（電視截圖）

《香港81》系列與陳齊頌合作飾演母子。（電視截圖）

講嘢個樣成日都咁招積。（電視截圖）

《上海之夜》。（電視截圖）

演出過唔少劇集。（電視截圖）

近日在facebook專頁「舊相重溫」內，有網民出Po：「記得厘（呢）個招積童星嘛😆」並翻出多張徐國強的童年照及近照，見他長大後除多了白頭髮外，從臉型輪廓，還有大鼻孔最容易認出他是當年小演員。帖文更引出本尊現身親自回覆，何解當年會專演招積角色，徐國強寫道：「啱啱先睇到，好多謝各位仲記得我。拍戲都係成40年前啦，果陣屋企窮，好多兄弟姐妹，去拍戲揾錢，其實我從來冇當自己係咩童星。冇咩咁巴閉，招積係以前拍戲導演教，做做下真係會變成招積架，可能我個樣生得衰啦，比人感覺我好串（寸），去拍戲只不過好似返工咁，不過係做戲比人睇啫。」

徐國強大個都好易認，尤其係個鼻。（facebook截圖）

白頭髮多咗。（facebook截圖）

徐國強透露自小在南山寸長大，講粗口亦是生活習慣，續說：「好多朋友講都冇錯，我唔會介意以前住徒置區，好多人都講粗口，聽慣講慣變左生活一部份咁。其實我唔係咁招積既，都五十幾歲啦，人生過左一大半，諗番起都幾十年前，喺度我祝各位新年快樂，身體健康，多謝各位體諒！😅」

徐國強亦有在留言區與舊街坊相認，又逐一回覆網民查問，透露自己今年52歲，有人問他是否菲律賓人，他指自己是在香港出世，是香港人。對於有人問他會否復出拍戲，他決絕說：「唔啦」。

係好多人嘅集體回憶。（facebook截圖）

被問會唔會復出，佢一口拒絕。（facebook截圖）

有人以為佢係菲律賓人。（facebook截圖）

其實徐國強現身回覆網民亦非首次，前年在facebook專頁「90年代回憶 」，也有人分享了他的近況，「一個已被人遺忘的小演員Keung Chui，在TVB劇集、歡樂今宵和教育電視都曾有不少演出，通常扮演招積仔或牙擦仔角色，沙沙的聲線亦令人對他印象難忘。現在的他職業是巴士司機，家庭幸福美滿，兒女出人頭地，在此多謝他帶給我們很多兒時回憶，並祝他往後日子一切安好，健康快樂。」

《歡樂今宵》演趣劇。（電視截圖）

《歡樂今宵》演趣劇。（電視截圖）

《歡樂今宵》演趣劇。（電視截圖）

《封神榜》演童年哪叱。（電視截圖）

《封神榜》演童年哪叱。（電視截圖）

《封神榜》演童年哪叱。（電視截圖）