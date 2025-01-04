95後女星穿低胸東北大棉襖裝成功搶FO　強佔紅地氈唔走搏出位

內地年度盛事由騰訊視頻舉行的「星光大賞」今（4日）在澳門隆重舉行，眾多明星獲邀出席，包括有趙麗穎、唐嫣、張雨綺、李沁等，其中一名年輕女星上淇成功搏出位，靠着身穿低胸東北大棉襖禮服搶盡眼球之餘，還強佔在紅地氈上不肯走而且還說了話，整個畫面顯得相當尷尬。

李沁﹑林允各有各美麗。（李沁微博圖片﹑林允微博圖片）

在紅地氈上多位女星悉心打扮，爭妍鬥麗，李沁以低胸黑配黃的組合登場，盡現柔美氣質，唐嫣與趙又延一同出場，以一身貼身閃亮長裙現身，大展S型曲線美，「星女郎」林允展示粉紅女郎一面，薄紗低胸粉紅裝散發性感美，而趙麗穎則是壓軸登場，身穿貼身露肩長裙配以俐落短髮，帶給人一種女王霸氣感，相當有型。

唐嫣與趙又延一同出場。（微博圖片）

趙麗穎壓軸登場。（微博圖片）

還有張雨綺以一身太陽女郎look現身，金黃色色系閃閃發光，驚艷全場，該禮服重達50斤，為了美果真豁出去。雖然，張雨綺搶盡了不少焦點，但仍不及年輕女星上淇，其身穿低胸東北大棉襖禮服上陣，展現傲人好身材，再配上充滿特色的頭飾，整個裝扮確是引人注目。

張雨綺以太陽女神look現身。（張雨綺微博圖片）

除此之外，當主持人介紹完畢將一眾明星請走進入會場時，上淇完全動也不動硬留在舞台上，還手拿話筒介紹自己不再是「鼻血女星」而是「中國娃娃」展現出超自信一面，主持人都顯得相當尷尬。

上淇沒有跟大隊走。（微博圖片）

而上淇提到的「鼻血女星」，是因為去年在同場合中，她於紅地氈上兩度摔倒，之後當場流鼻血，成功搶盡畫面。而今年她又再次成為話題，靠東北大棉襖禮服成功突圍。

上淇搶盡FO。（微博圖片）