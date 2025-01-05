港姐亞軍梁嘉莹家姐身材外貌更勝阿妹 網民讚撞樣吳千語力推參選
撰文：吳順芯
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應屆港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹擁有古銅色肌膚及甜美笑容，決賽當晚梁嘉莹姐姐梁嘉慧（Joanna）亦有現身撐場，姐姐顏值極高，成功引起網民關注。梁嘉慧在小紅書分享了與妹妹梁嘉莹的合照，獲網民大讚條件比妹妹更佳，更慫恿她參選來屆港姐。
梁嘉慧近日在小紅書分享了與妹妹的合照，兩姊妹穿上紅色裙曬美腿，並留言寫道：「妹妹是港姐亞軍是種甚麼體驗，就是合照超亮眼哈哈。」她又透露已經自從妹妹上大學以來就分隔兩地，一個在紐約，一個在溫哥華，兩人已很久沒有一起過聖誕，今年難得一起就悉心打扮拍照。
梁嘉莹去年當選後，家姐外貌曝光後已獲網民大讚，兩姊妹雖然同是美女，但外貌膚色和風格相差甚遠，梁嘉慧皮膚白皙斯文端莊，梁嘉莹膚色較黑，感覺野性甜美。有大批網民看到梁嘉慧的新照後，都紛紛留言表示：「姐姐更好看啊」、「妹妹素頻真的没有姐姐好看」、「姐姐身材更好，樣子美很多」、「姐姐明（今）年參選吧」、「姐姐像吳千語」。
對於為何姐姐不去參選，梁嘉莹曾回覆網民指有問過姐姐，但由於姐姐想專注事業而拒絕。另外，梁嘉莹家姐是高學歷美女，畢業於加拿大的UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院，亦曾經到北京清華大學做交換生。之後再於香港大學修讀MBA課程，還曾獲得10萬元獎學金。