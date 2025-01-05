前TVB小生街市門口捐車底執硬幣勁落魄　與出軌富貴前妻對比強烈

現年57歲的魏駿傑曾是TVB力捧的小生，當年憑劇集《陀槍師姐》爆紅，更與劇中女主角滕麗名拍拖9年。兩人2007年分手後，翌年魏駿傑火速與細近20歲的重慶女友張利華結婚，並育有女兒Jessica。可惜直至2020年，前妻張利華被爆背夫出軌，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。魏駿傑離婚後獨力照顧女兒，並明言「終生不娶」。日前魏駿傑在抖音上發布新片，竟見他在街市門口捐入車底執硬幣，非常落魄。

2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

魏駿傑進駐內地社交平台發展，日前（3日）魏駿傑在抖音上發布了以「今日份香港菜市場偶遇發哥」為標題的新片。片中魏駿傑身處九龍城街市，下車便說：「來來來跟我去菜市場買菜，香港其中一個最有名的菜市場，大家看看九龍城街市啊，也許會碰到發哥啊來來來」。

魏駿傑日前在抖音上發布了以「今日份香港菜市場偶遇發哥」為標題的新片。（抖音）

其後準備走進街市前，在門口作狀跌錢，魏駿傑馬上蹲下身執錢，更單膝跪地雙手撐在地上查看車底是否還有硬幣，並說：「沒辦法，在菜市場，在香港菜市場買菜還得用現金，還要用硬幣」。有大批網民看到影片後，都表示知道魏駿傑是作狀跌錢：「哥我看見你故意把錢丟地下的，這是甚麼劇本」、「還以為你撿到錢了，眼睛一下亮了，原來是自己掉的」、「有需要做到這樣嗎？」。

魏駿傑在門口作狀跌錢。（抖音）

更捐車底執硬幣。（抖音）

魏駿傑與前妻張利華於2020年正式離婚後明言「終生不娶」，更曾透露有過輕生念頭，幸好能走出傷痛，努力賺錢養女。至於張利華就被爆出軌離婚後愈來愈富貴，在前藝人兼「保險女王」王玉環幫助下轉戰保險業，還成功躋身社交名流圈，經常出席名人活動。

魏駿傑前妻張利華自離婚後愈來愈風光，在前藝人王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，並專攻內地客，成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。（微博）

全身名牌。（IG圖片）