昔日學生情人與大隻型男約會舉動親暱　傳曾狠飛視帝移情現任老公

現年58歲的蘇志威與53歲的老婆劉小慧1997年結婚至今踏入28周年，一直相當甜蜜，兩人育有兩名寶貝女兒，25歲大女Yumi及16歲細女Ina，一家四口生活幸福愉快。劉小慧淡出幕前演出多年，近年積極發展個人事業，轉攻網上成為養生KOL。日前，有網民於抖音上載了一條影片，片中劉小慧正在與一名爆肌型男約會。

劉小慧指自己是一個好馬主。（IG@劉小慧）

蘇志威劉小慧婚後育有2女。（IG：@winnieswlau）

劉小慧與蘇志威十分恩愛。(IG圖片)

該名發布短片的網民寫道：「一個過不去的梗 #初戀情人 #劉小慧 @蘇志威劉小慧夫婦」。片中可見一名大隻型男首先現身，他靠在牆邊準備食煙，劉小慧出現與他擦肩而過，其後又將整個人靠在該男子的手臂上，並望著鏡頭做出V字手勢，面上露出燦爛甜笑。網民都紛紛留言大讚劉小慧依然好靚女，甚至散發出陣陣少女味。有網民就認出該名大隻型男其實是內地音樂人許世江，其代表作品有《一生不變》、《今天》、《你的淺笑》、《難得有情人》及《今夜情為證》等，他和劉小慧於2023年發行了《成人遊戲》MV。

劉小慧與大隻型男約會。(抖音)

劉小慧與大隻型男約會。(抖音)

劉小慧與大隻型男約會。(抖音)

劉小慧與大隻型男約會。(抖音)

劉小慧於1989年加入無綫並獲安排參演第一套電視劇《成功路上》，雖為女配角但戲份不少，成功獲得一些觀眾注意，並與同劇男主角郭晉安拍拖。有指她與郭晉安拍當年因合作電影《雙鐲》時撻着，兩人拍拖4年，有傳郭晉安曾向劉小慧求婚，可惜男方當時事業未有成就，被嫌窮而遭劉小慧拒絕，其後有指劉小慧因戀上蘇志威而與郭晉安分手。多年後郭晉安曾在《志雲飯局》承認曾與劉小慧計劃結婚，但因第三者介入而令兩人分手。