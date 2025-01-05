63歲黃凱芹揭賣樓移民背後辛酸　一個原因唔俾電話號碼周慧敏

63歲的黃凱芹（Chris）最近頂替伍仲衡位置為《中年好聲音3》擔任客席評判，黃凱芹曾經有一段時間移民加拿大生活，日前接受鄭丹瑞的網上頻道《健康旦》訪問，重提當年事業如日方中離開原因，自覺愧對家人。

黃凱芹接受阿旦訪問。（YouTube截圖）

鄭丹瑞透露要找黃凱芹做訪問一點也不容易，因為他近乎已圈中人斷絕聯絡，就連曾傳緋聞的玉女掌門人周慧敏都沒有他的電話號碼，鄭丹瑞踢爆：「我係透過周慧敏搵Chirs，但佢話『我周慧敏都要電郵搵佢』，嗰個係周慧敏，同你熟到...。」黃凱芹一臉認真解釋：「依家世道唔好，你個電話號碼流咗出去，好多嘢打嚟都係呃人，所以就算我俾咗個電話號碼你，我唔接都係冇用，你知依家科技，樣都可以好似真嘅一樣喺你面前。」

黃凱芹感情方面，他入行多年從未公開過一段情，只是跟周慧敏合唱而傳出緋聞。（IG@vivianchowwaiman）

黃凱芹跟周慧敏合作多年，昔日二人因合唱歌曲又有強烈CP感。（weibo@黃凱芹Christonpher）

黃凱芹同周慧敏被喻為金童玉女嘅組合，但連周慧敏都冇佢電話號碼。（資料圖片）

文質彬彬嘅黃凱芹舞台演出都好大膽。（微博圖片）

黃凱芹未做歌手前曾經做過DJ，之後以創作歌手身份出道，在歌唱事業如日方中之際，在1994年毅然隻身離開香港，移民加拿大多倫多轉行從事室內設計工作。黃凱芹解釋當年將原本在內地好受歡迎的歌改編成《晚秋》後好受歡迎，唱片公司欲乘勝追擊，推出全碟翻唱歌，但卻與黃凱芹創作人方針背道而馳，最後他選擇離開。

黃凱芹說：「當時大家有個拗撬，過程好記得係好長連頭髮都冇去剪（長過肩膊），可想而知呢段時間等咗幾耐。當時經理人話『睇吓佢等幾耐』，我嘅收入，無論唱片銷量，表演登台、作歌版稅全部hold住凍結，但當時冇收入，我仲要供樓同養屋企，得兩條路，一係就範、二就等三年合約完簽咗第二間。」由於在香港已經多人認識，所以選擇移民，但他亦覺愧對家人，他續說：「當時覺得好對唔住我屋企人，我走先，本來供緊屋要賣，爸爸媽媽要打回原形返去細單位嘅舊屋居住，連我所有唱片送晒俾人，狗都養唔到送埋俾人，單人匹馬走咗。唔係冇諗屋企人，唔夠一年就帶埋阿爸阿媽同細佬過去，但當時係冬天，凍到父母背脊生凍瘡，所以佢哋回流返港，我一人漂流在外好幾年。」

黃凱芹為原則情願放棄香港所有一切。（YouTube截圖）

喺外國做自由工作嘅室內設計師。（YouTube截圖）

黃凱芹定居加拿大之後過住半退休嘅生活，傳聞育有兩子。（黃凱芹微博）

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