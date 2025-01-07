60歲失婚女歌手與混血型男復合 自爆當年分手因受更年期困擾
80年代歌手劉美君（Prudence）是實力唱家班，最近為TVB《中年好聲音3》擔任客席評判，日前劉美君接受鄭丹瑞的網上頻道節目《健康旦》訪問，大方分享更年期的煩腦，更自爆當年與拍拖8年的德日混血男友Steve分手真正原因，原來經過一段時間磨合，上月剛迎來60歲的劉美君在節目中承認二人已經復合。
劉美君表示在自己53、4歲時感覺到自己更年期快將來臨，經常情緒不穩，她說：「2016年我同男朋友分手，點解呢，好好笑，我哋兩個咁唔係好掂，我覺得自己好情緒化，因為我嘅情緒好唔穩定，我成日覺得自己好抑鬱，有少少...成日又肥腫，好唔開心，同佢（男友）講我懷疑自己就嚟更年期，唔耐係呢幾年，我好想focus喺我自己身心度。如果係咁大家成日嗌交面左左都無謂，我唔係一個嗌交嘅人，不過會黑面，哈哈哈，一黑就一個禮拜。」
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之後劉美君返港工作，努力照顧好自己的身心靈，她笑言當年男友亦有少少更年期跡象，「我自己話我自己衰啫，佢唔係100%好晒，知道嘛，佢有佢問題。公平起見大家分開，搵吓自己鍾意嘅嘢，因為我成日覺得分開唔係啲乜嘢，只不過係大家分開一段時間，你有你搵返令自己開心嘅嘢，我去搵返個熱誠，我就返港返港做碟，2017年演唱會、監製劇，另一邊係好努力建立自己嘅健康，但冇一個負擔。」雖然說分手，但二人仍經常見面，可說是再見亦是朋友，她續說：「佢繼續搵我啲仔女，過時過節又搵我媽媽，我喺香港時，佢又同我媽媽、個女飛過嚟搵我，我哋一齊去日本，咁樣分手啫。（再見亦是朋友？）係，只不過大家要分開一下，睇吓究竟，要學識自己攞返個平衡，先能再去同另一個人相處攞個平衡。（現在都係？）依家咪好番囉，好番嘞！哈哈哈！」
劉美君曾經歷過兩段失敗婚姻，由於早婚早生育，49歲已當嫲嫲，堪稱fit爆祖母。她與Steve分手後曾被影到穿性感Deep V約熟男撐枱腳，之後跟無綫「御用有錢人」黃子雄傳緋聞，更不避嫌在社交網上載二人手拖手相，當時否認拍拖，稱「自己放相一定比D狗仔靚」，表示與黃子雄是由細識到大的朋友。
一向好注重健康的劉美君，經常在社交網曬6嚿腹肌相，但她年前不幸患上俗稱「鬼剃頭」的斑秃，頭頂有兩大個洞，接近一隻手指咁長，直徑約4-5cm，秃髮部位只甩剩幾條頭髮，現在已康復。