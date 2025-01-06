83歲蔡瀾公開酒店式住宅內貌　談歸宿驚窮多過死：我決定喺香港死

被譽為「香港四大才子」之一的知名美食家蔡瀾，前年因救愛妻不小心跌倒，不幸令股頸骨摔碎須以輪椅代步，太太在跌倒不久後離世。愛妻離世後，蔡瀾入住尖沙咀全海景酒店套房，每月聘請8人團隊照顧自己，一如既往地樂觀享受人生。日前谷德昭主持節目《爆谷一周》到蔡瀾入住的公寓做訪問，蔡SAN更大談生死。



日前谷德昭主持節目《爆谷一周》到蔡瀾入住的服務式公寓做訪問。（谷德昭FB）

日前谷德昭主持節目《爆谷一周》到蔡瀾入住的服務式公寓做訪問。（影片截圖）

節目中谷導直擊蔡SAN現居公寓，除了廚房有大量調味醬料，更因為他獨愛凍像添置大雪櫃：「主要係為製冰器，我要凍嘢，如果冇呢個製冰器就唔掂，而家一伸入去就。」節目播出後谷德昭在社交網承認稍有失準：「有網友說我在昨晚的《爆谷》中表現有點緊張，像是個中學生般。其實說得沒錯，蔡San是我的人生導師，我從中學開始閱讀他的文字，一點一滴地薰陶著我，啟發了我的愛情觀、人生觀、世界觀。蔡San正過著如神仙般閒雲野鶴的生活，肯抽出時間上《爆谷》，我只怕待慢，故有些像中學生見老師般的笨拙，大家請見諒。」

谷德昭直擊蔡瀾入住的服務式公寓。（影片截圖）

谷德昭直擊蔡瀾入住的服務式公寓。（影片截圖）

谷德昭直擊蔡瀾入住的服務式公寓。（影片截圖）

因節目時間所限，一些內容被迫刪走，因此谷導在社交平台分享與蔡瀾沒有曝光的對話。「問蔡San面對疾病時是否恐懼？他笑說：『驚窮多啲。』問蔡San是否相信有神？他笑答：『對我好的我就信。』」還把蔡瀾在20年前接受訪問的問題重問，相隔廿年，蔡瀾答案依舊，就是最愛香港，尤其認為香港的雲吞麵係最好食。他亦不忌諱談死亡，「我決定喺香港死，最好係唔知唔覺咁走，冇恐懼亦唔需要受痛苦，我到而家仍想到時搞個party畀大家玩，不過老友已經越嚟越少。」