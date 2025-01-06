譚輝智爆工作繁忙 無暇照顧家庭感內疚：個囡喊住唔俾我走

譚輝智今日（6/1）現身電視城出席《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男、女新人」5強候選人記者會。能夠成功打入「最佳新人」最後5強，輝智接受《香港01》訪問時表示：「開頭係有少少驚訝嘅，因為我係唔知入圍條件係乜嘢，我以為係有年齡限制，同埋又會認有冇拍過劇等等，但原來又唔係。其實呢一年自己都真係好忙，做晒我一生人冇做過嘅嘢，變咗就係因為咁可以角逐呢個獎項。」

譚輝智爆工作繁重，無暇照顧家庭感內疚。（葉志明攝）

提到這一年工作繁重，有否忽略家庭？輝智表示：「其實係有。就好似完咗比賽後，愈來愈忙。開頭心諗小朋友放咗學之後，我返到屋企都會見到佢，食飯又會見到佢哋，因為之前假期都會有得見，覺得冇乜嘢。但點知而家連星期六日都未必有得見，甚至有時又唔係香港，可能會連續幾日冇見小朋友。變咗個心係會好唔舒服，就會即刻睇吓行程時間表，有咩時間係可以見到佢哋，就盡量去見佢哋。（小朋友有冇唔開心？）試過幾次，我同個囡食咗10分鐘飯，然後我就要出門做嘢，我個囡直頭係喊住唔俾我走，我明白佢個感受，咁難得見得我10分鐘時間，然後我就要走，知道佢好唔捨得我。我有諗過帶埋佢去，但我知道又唔得，咁所以我係有啲內疚。」