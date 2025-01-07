前頂流男團成員近況曝光星味全失　花美男驚變滄桑大叔網民竟讚？

當年台劇《流星花園》打造花美男男團F4，紅遍中港台，去到哪裡都萬人空巷，場面震撼。其中三位成員言承旭、周渝民及吳建豪仍活躍演藝圈，且帥氣依然；相比下另一成員朱孝天的近況卻令粉絲們感概不已。

F4當年紅透半邊天，去到邊度都萬人空巷！(視覺中國)

2013年，F4破天荒合體現身江蘇衛視春晚。（影片截圖）

朱孝天初出道時，有一把標誌性長髮，給人感覺斯文又帥氣。（視覺中國）

朱孝天因患上「纖維肌痛症」，故近年來，他身材總是忽胖忽瘦，（視覺中國）

朱孝天近年將生活和工作重心轉移到內地，新年將至，朱孝天近日拍片到小紅書帶大家去北京市集辦年貨。片中，他滿面鬍子感覺滄桑，頭髮也没有打理，身穿一件灰色鬆身圓Tee配藍色大褸，但仍難掩他日漸發福的身材，可謂星味全失，再加上一個斜孭袋，十足中年大叔，與昔日花美男形象大相逕庭。

朱孝天近年將生活和工作重心轉移到內地。（小紅書截圖）

朱孝天解釋因為長痘子所以沒辦法刮鬍子。（小紅書截圖）

昔日的花美男驚變滄桑大叔。（小紅書截圖）

已融入當中。（小紅書截圖）

雖然如此，但朱孝天似乎一點都不介意，輕鬆地叫大家：「麻煩請忽略這些東西（鬍子），實在沒辦法，長痘子所以沒辦法刮鬍子，大家稍微原諒我一下。」在選購過程中，朱孝天可謂完全融入當中，試清試楚再買又會講價，非常精打細算。雖然有網民慨嘆：「誰能想象20年後，F4成員能在北京趕大集！」、「想當年全亞洲空巷的明星，現在走在路上没有一個人認得出。」但也有不少網民大讚：「很接地氣！」、「很有親和力」、「他已經早就放下F4,活出了朱孝天」、「這哥活的接地氣兒，一看就過的挺幸福。」而且貼文還吸引到逾2800條評論，十分厲害。

精打細算。（小紅書截圖）

邊行邊試食。（小紅書截圖）

見到有太太最愛的草莓柿子，朱孝天即衝過去買，非常錫老婆。（小紅書截圖）

滿載而歸。（小紅書截圖）

朱孝天因患上「纖維肌痛症」，只要吃藥身材就會發福，故近年來，他身材總是忽腫忽瘦，但現時的他似乎已不太介懷，過得悠然自得，與女星太太韓雯雯結婚8年依然恩愛，在市集中見到有太太最愛的草莓柿子還衝過去買，朱孝天還說太太最近咳嗽咳得很可憐，買點太太喜歡的東西慰勞一下對方，可見朱孝天也是一位貼心又錫老婆的「愛妻號」。

朱孝天早前與太太慶祝結婚8週年，兩人非常恩愛。（微博圖片）

朱孝天早前與太太慶祝結婚8週年，兩人非常恩愛。（微博圖片）