盤翠瑩相隔12年重返無綫新聞主播枱　樣貌髮型不變網民驚嘆唔識老

現年40歲的前TVB新聞主播盤翠瑩離巢12年，與曾任港隊足球員的老公馮嘉奇結婚後誕下一子，2019年一度舉家移居英國生活。不過她後來回流，去年2月被發現重返TVB新聞部，以《星期日檔案》記者身份採訪少數族裔，之後專責做專題節目記者及編輯。

盤翠瑩在2004-2013年間是無綫主播，離職前職銜為高級主播。（電視截圖）

而昨日（6日）的午間新聞，盤翠瑩竟相隔12年再重返TVB主播枱，擔任午間新聞主播。對比她當年報新聞的照片，兩個時期的容貌其實沒太大分別，就連髮型都一樣，可見她保養得宜，而且亦寶刀未老，表現淡定。網民對於盤翠瑩久違在電視上出現都十分驚喜，留言：「雖然冇見好耐，保持得好靚，風采依然！」而今日（7日）的午間新聞，一樣由盤翠瑩坐鎮，未知會否長駐。

盤翠瑩相隔12年再重返TVB主播枱，風采依然，與當年容貌分別不大，甚至有網民以為是舊圖。（電視截圖）

網民對於再見到盤翠瑩非常驚喜，問她是不是「客串」或代班。（電視截圖）

盤翠瑩連續兩日擔任午間新聞主播，未知會否長駐。（電視截圖）

盤翠瑩2013年離開無綫新聞部，2016年與港足前後衛馮嘉奇在英國結婚，男方先後效力過流浪、傑志等球隊，以隊長身份帶領球隊在季前熱身賽擊敗義大利球隊AC米蘭及英超球隊紐卡素。他曾於2010年與英超聯球隊伯明翰足球會簽約，出任球會財務總監，並於2016年返港任職港超聯球會理文流浪行政總監。其後馮嘉奇自立門戶，更兼任新球會領隊及行政總裁職務。

盤翠瑩與同期的馬秀荃、鄭萃雯好Friend。（IG@juliapoon731）

同黃麗幗亦好好朋友。（IG@juliapoon731）

盤翠瑩於2016年與香港流浪足球會行政總裁馮嘉奇在英國伯明翰舉行童話式婚禮。（IG圖片）