前TVB玉女轉型商界女強人50歲依然神顏值　被前員工揭其真實人品

現年50歲的張玉珊（Shirley）當年被星探發掘入行，唱歌又拍劇，憑玉女形象大受歡迎。在25歲的時候，張玉珊毅然淡出幕前，轉戰商界，創辦美容纖體公司，其後生意愈搞愈大，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！

張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

張玉珊曾參演無綫劇《花木蘭》，非常靚女。（《花木蘭》劇集截圖）

張玉珊淡出幕前後創辦美容纖體公司。（微博圖片）

50歲的張玉珊依然省鏡。（資料圖片）

雖然身家豐厚，但張玉珊私下生活低調，一點氣焰和架子都沒有，早前有網民野生捕獲張玉珊，狀態極佳震驚網民。片中，一頭清爽短髮的張玉珊穿上灰色針織衫，打扮簡單樸素，鏡頭靠近時，可見她皮膚光滑零毛孔，且白裡透紅，非常靚女，不愧是凍齡女神。而面對合照要求，通通答應，態度親切有禮。

張玉珊被捕獲，50歲依然皮膚緊緻。（小紅書截圖）

依然神顏值。（小紅書截圖）

好靚女！（小紅書截圖）

網民紛紛留言大讚張玉珊很溫柔且保養得好：「她保養得好好啊，一般這個年紀眼部都會有點小細紋，她竟然没有。」、「還是那麼漂亮啊」、「超級女神」、「仲係咁靚」、「幾乎沒變」。另，也有自稱前修身堂員工留言：「她是我以前老闆，她人超好，常常在公司搞義工隊，去幫有需要的人，真的人美心善。」可見張玉珊內外兼備。

友善與市民合照。（小紅書截圖）

有自稱前員工留言公開張玉珊私下人品超好。（小紅書截圖）

此外，也有網民大讚張玉珊有愛情滋潤，靚到發光。其實張玉珊淡出幕前從商多年，私生活向來保持低調。至去年張玉珊公開認愛盧啟賢，一度成為城中熱話，但因男方曾有過一段婚姻，又曾與廖碧兒爆出戀情，更被爆出負面新聞而惹來非議，但張玉珊就為男友抱不平，又大讚男友孝順、體貼，兩人感情很好。而張玉珊與盧啟賢亦愈愛愈高調，不時一起出席聚會，又會在IG曬出二人合照，看來男友地位備受肯定！

2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！（IG@shirley_msc）

張玉珊（Shirley）依然好少女。（IG@shirley_msc）

張玉珊Keep得好好。（IG@shirley_msc）

盧啟賢西裝骨骨，站在張玉珊身旁，兩人非常合襯！（IG@shirley_msc）

首度在IG上載與男友的合照！（IG@shirley_msc）

張玉珊去年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），兩人不時出席朋友聚會。（IG圖片）