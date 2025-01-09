前TVB宅男女神狂掃Chanel送人　嫁富二代老公行頭升級大曬Hermès

現年42歲的孫慧雪2016年與木材、夾板批發商富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，2017年誕下大仔Riley，前年7月底再誕下二仔，組成幸福四口之家。而孫慧雪自2023年宣布約滿離巢TVB後積極轉型做KOL，亦有為ViuTV主持節目，人氣不減！日前孫慧雪獲邀出席Chanel的活動，她在IG曬出一輯靚相，並寫道：「本來諗住去下個event，但見到靚嘢，就忍唔住買咗好多嚟送俾人，今年要學識愛自己多啲。#chanel冬日童話」

靚媽！（IG@snow711）

孫慧雪為美容中心拍攝廣告。（IG@snow711）

廣告花絮照。（IG@snow711）

孕照。（IG@snow711）

好性感！

零跌Watt！

大騷好身材！

一家四口。（IG@snow711）

幸福美滿。（IG@snow711）

溫馨。（IG@snow711）

好媽媽。（IG@snow711）

孫慧雪自2023年宣布約滿離巢TVB後積極轉型做KOL。（IG@snow711）

亦有為ViuTV主持節目。（IG@snow711）

相中所見，孫慧雪拎着Chanel手袋、披上Chanel圍巾，打扮精緻，一身貴婦造型優雅又有氣質，她在現場興奮打卡，又買了不少品牌推出的新產品準備送給人，相當大手筆！孫慧雪當年投考TVB藝訓班，憑《美女廚房》「粥粉麵飯」的「飯」出道，曾參演不少劇集，2016年趁入行10周年，以34歲之齡推出處女寫真集《Once》，因身材出眾而被網民封為「宅男女神」，但同年她就與拍拖6年、家族經營木材、夾板生意的富二代男友羅天彥結婚，正式封盤！而孫慧雪離巢後依然工作不斷，她亦身價急升，行頭升級，不時大曬Hermès、Chanel、Dior等名牌手袋！

日前孫慧雪獲邀出席Chanel的活動。（IG@snow711）

打扮精緻。（IG@snow711）

打卡。（IG@snow711）

一身貴婦造型。（IG@snow711）

大手筆！（影片截圖）

大手筆！（影片截圖）

孫慧雪老公羅天彥（Edwin Lo）家族經營木材、夾板生意。（IG@snow711）

大曬Hermès手袋。（IG@snow711）

行頭升級！（IG@snow711）

出席Dior新品發布會。（IG@snow711）

出席Dior新品發布會。（IG@snow711）