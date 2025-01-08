伍富橋被網民惡意評擊　愛妻Shirley漸睇得開：冇以前咁嬲

林希靈今日（8/1）以嘉賓身份現身荃灣有線大廈出席HOY TV節目《開飯啦》錄影，並由伍富橋愛妻Shirley（梁兆楹）親自教煮美味菜式。林希靈接受《香港01》訪問時表示：「本身我嘅家庭係『無飯家庭』嚟嘅，而最近我哋又搬咗屋，住咗兩個月先發覺我哋係冇開煤氣，同埋冇申請煤氣。本身我同Shirley係好朋友，去過佢屋企食咗好幾餐飯，全部都係佢煮，而且每次款式都係好唔同，對佢嚟講係綽綽有餘，佢煮嘢食都係好叻。」

伍富橋愛妻Shirley教煮好餸，林希靈(左)以嘉賓身份亮相節目。（陳順禎攝）

Shirley接著說：「其實唔同嘅國家嘅菜式都會識啲，但就唔係話好精，自問入廚經驗又唔係真係好耐。雖然自己都鍾意煮嘢食，但有時候煮得多都會覺得好攰，尤其煮俾屋企人食嘅時候，因為佢哋比較食得清淡啲，變咗就只得唔幾種食材係咁煮。因為我老公佢本身對食物敏感，變咗好多嘢都唔食得。如果大家見到佢肥，其實唔關我事，肥係佢自己嘅事，因為佢咩都擺落口食。」對於網民不時評擊伍富橋「食軟飯」，Shirley表示：「其實開頭睇到呢啲批評，可能會好嬲，但而家就會好啲囉。（好似之前咁留言反擊？）我係會講粗口，哈哈。不過講真，而家睇到就冇以前咁咁嬲，因為都明白好多嘢都控制唔到人哋講乜，相反可能係我老公會嬲啲囉。」