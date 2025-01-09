吳日言稱「走$3700數」指控不實及已完成付款　設計師：冇收到錢

日前有人在Threads開Post，貼出一張去年12月發出的「小額錢債審裁處」裁決書，裁定名字有「Yan」字的被告人要向申索人賠償$10,035款項，以及$1,159.4訟費。出Post人以「女藝人走$3700尾數」為題發文，表示之前為一名女藝人的新餐廳設計及印刷，中途對方想加單，收到報價後卻認為收費過高，於是「發脾氣直接走埋之前筆尾數」。設計師指自己入稟小額錢債審裁處，經過一年時間，法庭終判該名女藝人需要支付申索人應收款項及訟費，但對方至今仍拒絕找數。

有設計師以「女藝人走$3700尾數」為題發文，貼出一張去年12月發出的「小額錢債審裁處」裁決書，裁定名字有「Yan」字的被告人要向申索人賠償$10,035款項，以及$1,159.4訟費，但發文者表示至今未收到數，又透露當初傾價錢的過程。（Threads@19hkdesigner）

設計師又指，之前跟該女藝人合作時，對方畀少少錢整Logo卻又要求多多。（Threads@19hkdesigner）

該設計師列出幾個洽談期間提到的款項數目，透露：「想報十樣嘢，見佢大單就計平咗啲俾佢，跟住佢就係咁越cut越少，cut到6樣出單，仲不忘叫我出多一張報價單，數目寫大啲俾佢去呃正苦subsidy (支援香港品牌拓展海外市場)」並透露對方想去英國開餐廳。由於裁決書被告人名字有「Yan」字，加上吳日言去年亦移民英國，並有開餐廳計劃，不少人都聯想到是她，而設計師亦在留言間明示對方身份。

網民都一致推斷發文者所講的是吳日言。（IG@yan512）

吳日言去年移民英國，透露因不想攤大手板問老公攞錢決定開餐廳，曾貼出睇舖相。（IG@yan512）

網民於是狂Tag吳日言，又去其社交平台叫她找數，吳日言事隔一日終於在社交平台發文回應事件。她稱事件為「不實報道」，指設計師發布虛假內容、毫無根據，強調冇違約。由於發文設計師亦有貼出一些WhatsApp對話，吳日言批評這個行為不當，並有機會涉及法律責任，或保留追究權利。她甚至搬出母親身份說：「作為母親，看到孩子們遭受不必要的人身攻擊，確實令我和家人受到極大的精神困擾。懇請大家在發表言論時謹慎，避免進一步傷害。」

吳日言全文如下：

近期在社交平台上出現了不實報道，並且牽連到了我的家人和朋友們。為澄清真相，我在此發表嚴正聲明。



針對該名設計師在網上發佈的虛假內容，這些指控是毫無根據及不符事實的。我們並未承認有任何責任或違約行為，但為避免浪費司法機構的資源，最終公司遵從小額錢債審裁處的判決，完成了付款程序。



此外，該設計師未經我們同意下，在網上披露法庭文件及雙方對話內容的行為是不當的，並且可能涉及法律責任。公司已徵詢法律顧問的意見，若此次事件對本人或公司造成任何損失，我和公司將保留追究法律責任的權利。



作為公眾人物，我理解批評是不可避免的，我願意坦然面對。但作為母親，看到孩子們遭受不必要的人身攻擊，確實令我和家人受到極大的精神困擾。懇請大家在發表言論時謹慎，避免進一步傷害。



吳日言終發文回應「走$3700數」事件。（IG@yan512）

回應完「走數」後，吳日言數小時後再出Post放閃，指自己與老公一起快25年，甘苦與共。（IG@yan512）

有網民跟她說加油，指相信她為人；但亦有人追問她到底有冇找數，且留言：「如果佢係亂講嘢，點解唔告佢呀？？😂」、「既然知作為母親就身教啦，何必搞到咁！」、「法庭都判埋，你都唔處理，係要人地做到咁肉酸先處理，係咪自己攞嚟」、「出埋法律文件，咁都叫失實報道？」

吳日言回應事件時搬出母親身份說：「作為母親，看到孩子們遭受不必要的人身攻擊，確實令我和家人受到極大的精神困擾。懇請大家在發表言論時謹慎，避免進一步傷害。」有網民就留言說，為人母親更應做好身教。（IG@yan512）

在吳日言發文後，有人截圖並去設計師的Threads留言，問到底吳日言找了數沒有，對方回答：「其實我上星期四打咗去小額問，今個星期一再打去confirm多次冇先出post, 聽日再打多次問🤭我同公司個戶口就冇收到錢嘅」