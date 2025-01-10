前星夢小生唱張學友金曲獲讚激似原唱 曾涉醉駕兼偷食敗走內地
撰文：董欣琪
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現年40歲的前TVB小生羅鈞滿曾備受力捧，憑演出劇集《點解阿Sir係阿Sir》成功彈起，其後在《潛行狙擊》、《天與地》、《護花危情》中都表現不俗，但之後因失言、醉酒鬧事、醉駕、偷食等負面新聞而淪為「負評王」，更被TVB雪藏及提早解約。而羅鈞滿離巢後主力北上發展，日前他就現身一個婚禮擔任表演嘉賓，即場獻唱張學友的經典金曲《每天愛你多一些》，獲網民大讚唱功了得！
有網民上載了婚禮現場的片段，並寫道：「TVB明星現場真的不需要修音！天呐，托我新人的福在婚禮現場看到從小看到大的TVB藝人，現場唱歌也太穩了吧！！」片中所見，一身休閒打扮的羅鈞滿，在台上獻唱《每天愛你多一些》，全程極投入，不少網民都留言大讚他唱功出色，激似原唱張學友！
其實羅鈞滿當年一直以做歌手為目標，中三起已參加公開歌唱比賽，又參加過葵青區新秀歌唱比賽、全球華人新秀歌唱大賽，成績不俗，他曾在受訪時自言一直有鑽研唱歌技巧，更笑言「師承」張學友。羅鈞滿曾在2013年參加《星夢傳奇》，當中他在節目中獻唱張學友的《寂寞的男人》，獲評判一致好評，更獲全場最高分，可惜他在五強淘汰賽中臨場表現失準慘被淘汰，無緣晉身決賽。2016年羅鈞滿與TVB提前解約，並轉戰內地發展，曾拍攝內地劇集同網絡電影，又曾在廣州開茶飲店做老闆，近年他亦不時跟明星足球隊周圍走。今年元旦日（1日）羅鈞滿突然在IG公開與女友的合照，並宣布婚訊：「2024年，沒有甚麼比你願意和我共度餘生更重要的了。」正式升呢做人夫！