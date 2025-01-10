前星夢小生唱張學友金曲獲讚激似原唱　曾涉醉駕兼偷食敗走內地

現年40歲的前TVB小生羅鈞滿曾備受力捧，憑演出劇集《點解阿Sir係阿Sir》成功彈起，其後在《潛行狙擊》、《天與地》、《護花危情》中都表現不俗，但之後因失言、醉酒鬧事、醉駕、偷食等負面新聞而淪為「負評王」，更被TVB雪藏及提早解約。而羅鈞滿離巢後主力北上發展，日前他就現身一個婚禮擔任表演嘉賓，即場獻唱張學友的經典金曲《每天愛你多一些》，獲網民大讚唱功了得！

羅鈞滿曾備受力捧。（Facebook@lawkwanmoon222）

羅鈞滿（左二）當年是TVB上位小生，憑演出劇集《點解阿Sir係阿Sir》成功彈起。（電視截圖）

羅鈞滿、樂瞳、黃得生、朱敏瀚在劇中組成「Killer-4」。（電視截圖）

羅鈞滿曾被爆背着主播女友張文采偷食空姐，又在韓國疑因醉酒生事被扣留兩個月，捲入官非。回港後又發生因醉駕被停牌事件，被稱為「負評王」，立即被TVB雪藏，最後與公司提前解約。（Facebook@lawkwanmoon222）

2016年羅鈞滿在九龍太子道醉駕，超標逾三倍被捕。其後他於觀塘裁判法院觀塘法院認罪，被判社會服務令及停牌兩年。（Facebook@lawkwanmoon222）

羅鈞滿曾戀新聞之花張文采，但最終男方出軌，女方直言：「今次我實在太蠢，白白浪費咗4年！」（IG@wendy_cheung_man_tsoi）

張文采其後嫁消防員，組織幸福家庭。（IG@wendy_cheung_man_tsoi）

羅鈞滿近年主力北上發展。（影片截圖）

有網民上載了婚禮現場的片段，並寫道：「TVB明星現場真的不需要修音！天呐，托我新人的福在婚禮現場看到從小看到大的TVB藝人，現場唱歌也太穩了吧！！」片中所見，一身休閒打扮的羅鈞滿，在台上獻唱《每天愛你多一些》，全程極投入，不少網民都留言大讚他唱功出色，激似原唱張學友！

羅鈞滿為婚禮擔任表演嘉賓。（影片截圖）

獻唱張學友的經典金曲《每天愛你多一些》。（影片截圖）

好投入！（影片截圖）

唱功獲激讚！（影片截圖）

有網民大讚激似原唱！（影片截圖）

其實羅鈞滿當年一直以做歌手為目標，中三起已參加公開歌唱比賽，又參加過葵青區新秀歌唱比賽、全球華人新秀歌唱大賽，成績不俗，他曾在受訪時自言一直有鑽研唱歌技巧，更笑言「師承」張學友。羅鈞滿曾在2013年參加《星夢傳奇》，當中他在節目中獻唱張學友的《寂寞的男人》，獲評判一致好評，更獲全場最高分，可惜他在五強淘汰賽中臨場表現失準慘被淘汰，無緣晉身決賽。2016年羅鈞滿與TVB提前解約，並轉戰內地發展，曾拍攝內地劇集同網絡電影，又曾在廣州開茶飲店做老闆，近年他亦不時跟明星足球隊周圍走。今年元旦日（1日）羅鈞滿突然在IG公開與女友的合照，並宣布婚訊：「2024年，沒有甚麼比你願意和我共度餘生更重要的了。」正式升呢做人夫！

羅鈞滿原本被TVB力捧。（資料圖片）

羅鈞滿。（資料圖片）

一直以做歌手為目標。（資料圖片）

曾在2013年參加《星夢傳奇》。（YouTube影片截圖）

當中他在節目中獻唱張學友的《寂寞的男人》，獲評判一致好評。（YouTube影片截圖）

更獲全場最高分！（YouTube影片截圖）

羅鈞滿在內地出席跨年活動，唱出古巨基的《勁歌金曲》。（影片截圖）