昔日影壇全能奇才被捕獲竟被認錯是林子祥　曾歷喪女患癌命途坎坷

73歲的陳勳奇曾被喻為香港影壇全能奇才，集導演、演員、編劇、監製、出品人、武術指導及動作設計等於一身，在配樂方面更是「宗師」級數，曾憑《墮落天使》與Roel A. Garcia一同奪得第15屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」獎。可惜後來經歷過喪女之痛，在2016年又確診患上罕見的甲狀腺未分化癌，一度暴瘦30多磅，令其產量大不如前，幸好現時陳勳奇已戰勝癌魔，近年還加入抖音拍片和直播帶貨行列，但發展只是一般，更慘遭網民形容「晚節不保」，而前年身為「王家衞御用配樂」的他又再度與對方合作，為劇集《繁花》配樂，但昔日配樂宗師竟惹來抄襲疑雲，令人唏噓。

73歲的陳勳奇曾被喻為香港影壇全能奇才。（視覺中國）

陳勳奇近年專注於內地發展。（微博圖片）

加入帶貨行列。（微博圖片）

又曾拍片分享坐地鐵。（影片截圖）

近年專注於內地發展的陳勳奇，日前於湖南芙蓉鎮景區被捕獲，相中所見，雖然他頭髮較以往稀疏，身形偏瘦，但氣色相當不俗，且腰骨挺直，還有他那招牌「二撇雞」，一身悠閒服飾亦顯得格外年輕。陳勳奇與網民合照時還舉起拇指，滿面笑容，相當友善和親切。

有「王家衞御用配樂」之稱的陳勳奇，前年再度與對方合作，為劇集《繁花》配樂。（微博圖片）

73歲的陳勳奇曾患癌，幸好現時已戰勝癌魔。（微博圖片）

活得輕鬆。（微博圖片）

也有可愛一面。（微博圖片）

該網民在社交平台寫道：「發一張合影，大家看看這位是香港哪位藝人。#和偶像零距離」，不少網民一眼就認出：「配樂大師陳勳奇」、「全才陳勳奇」、「天地孤影任我行」；不過也有網民分不清陳勳奇和同樣有招牌「二撇雞」的林子祥，留言：「我覺得他和林子祥分不清」、「喜歡他的十分十二寸」、「冷雨撲向我」，有人回覆說：「你認錯人了！這是陳勳奇」、「林子祥是捲髮，鬍子更濃密些」，對話令人哭笑不得。

陳勳奇被捕獲。（小紅書）

陳勳奇氣色相當不錯，還很友善。（小紅書）