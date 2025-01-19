萬千星輝2024｜陳曉華四度提名終奪女飛躍　由被嘲黐脷筋躍成劇后

陳曉華（Hera）今晚（1月19日）在澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》中，大熱姿態贏得「飛躍進步女演員」。在香港土生土長的陳曉華，畢業於香港中文大學護理系，其後於2018年參選《香港小姐競選》，贏得冠軍，翌年代表香港出戰《2019國際中華小姐競選》再下一城，成為雙料冠軍。卸任後，陳曉華獲無綫力捧，主力劇集發展，由最初被嘲「黐脷筋」，到近年在多套劇集表現出色，絕對是用作品說話，而且得到不少網民喜愛，大讚她樣子甜美討好。

陳曉華於2018年參選《香港小姐競選》，贏得冠軍。（資料圖片）

陳曉華翌年代表香港出戰《2019國際中華小姐競選》再下一城，成為雙料冠軍。（資料圖片）

陳曉華近年獲無綫力捧。（IG@herachann）

現年30歲的陳曉華一出道就備受無綫力捧，在首套參演劇集《迷網》中便擔任第二名女主角「蕭美婷（Denise）」，惟處女作慘遭觀眾狠批演技生硬兼口齒不清，認為她沒有資格擔任女主角，甚至揶揄她「黐脷筋」，陳曉華曾在訪問中直言這對她有所打擊，當時是很害怕，害怕不知道怎樣改善，幸運遇到好的前輩和拍檔，除汲收別人意見外，她自己也下苦工，多留意別人演戲，用不同方法去改善咬字，例如咬木塞練習、亦有找唱歌老師及言語治療師改善發音。

陳曉華在首套參演劇集《迷網》中擔任第二名女主角「蕭美婷（Denise）」。（《迷網》劇照）

陳曉華於劇集《七公主》飾演「胡映雪」一角，獲網民稱讚咬字及演技有進步（《七公主》截圖）

陳曉華於劇集《異搜店》首度成為女主角，踏上花旦之路。（《異搜店》截圖）

皇天不負有心人，陳曉華努力終獲回報，她在劇集《七公主》飾演「胡映雪」一角，獲網民稱讚咬字及演技有進步；其後於劇集《異搜店》更首度成為女主角，踏上花旦之路，陸續再參演《美麗戰場》、《法證先鋒V》及《新聞女王》等劇集，進步有目共睹。

陳曉華在《巾幗梟雄之懸崖》做得唔錯，受到關注。（《巾幗梟雄之懸崖》截圖）

陳曉華在《異空感應》一人分飾兩個時空的邢可嵐，非常有發揮。（IG@herachann）

陳曉華成為無綫2025年劇后。（IG@herachann）

而去年，陳曉華更可以說人氣急升，繼早前有份參演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》後，又於主演劇《異空感應》一人分飾兩個時空的邢可嵐，非常有發揮，而且進步之大有目共睹，至於在早前節目巡禮上15套推介劇中，陳曉華更加一人獨霸4套，成為無綫新一代「劇后」，「飛躍進步女演員」絕對是實至名歸！

陳曉華得到不少網民喜愛。（IG@herachann）

陳曉華樣子甜美討好。（IG@herachann）

陳曉華近年人氣急升。（IG@herachann)